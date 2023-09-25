Сотрудники МЧС ликвидировали пожар Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Екатеринбурге в доме по адресу Мичурина,214 загорелся электрический щиток, что привело к задымлению всего подъезда. Во время пожара из дома эвакуировались 35 человек. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«В подъезде загорелся электрический щиток, из-за чего образовался едкий дым. У жителей дома не получилось самостоятельно ликвидировать возгорание. В итоге 35 человек эвакуировались самостоятельно», — рассказал читатель агентства. Через некоторое время на место происшествия приехали огнеборцы, которым удалось потушить пожар.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото: ИА «Ночные Новости»