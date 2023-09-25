В Екатеринбурге в доме по адресу Мичурина,214 загорелся электрический щиток, что привело к задымлению всего подъезда. Во время пожара из дома эвакуировались 35 человек. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«В подъезде загорелся электрический щиток, из-за чего образовался едкий дым. У жителей дома не получилось самостоятельно ликвидировать возгорание. В итоге 35 человек эвакуировались самостоятельно», — рассказал читатель агентства. Через некоторое время на место происшествия приехали огнеборцы, которым удалось потушить пожар.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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