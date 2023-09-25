25 сентября 2023

В Екатеринбурге эвакуировались 35 человек из горящего дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарный рукав, пожарный
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар Фото:

В Екатеринбурге в доме по адресу Мичурина,214 загорелся электрический щиток, что привело к задымлению всего подъезда. Во время пожара из дома эвакуировались 35 человек. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«В подъезде загорелся электрический щиток, из-за чего образовался едкий дым. У жителей дома не получилось самостоятельно ликвидировать возгорание. В итоге 35 человек эвакуировались самостоятельно», — рассказал читатель агентства. Через некоторое время на место происшествия приехали огнеборцы, которым удалось потушить пожар.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в доме по адресу Мичурина,214 загорелся электрический щиток, что привело к задымлению всего подъезда. Во время пожара из дома эвакуировались 35 человек. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В подъезде загорелся электрический щиток, из-за чего образовался едкий дым. У жителей дома не получилось самостоятельно ликвидировать возгорание. В итоге 35 человек эвакуировались самостоятельно», — рассказал читатель агентства. Через некоторое время на место происшествия приехали огнеборцы, которым удалось потушить пожар. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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