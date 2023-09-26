В Пермском крае проверят систему оповещения о ЧС

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Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
Проверка системы оповещения запланирована на 4 октября Фото:

В Александровском округе Пермского края 4 октября проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Информация приводится в официальном telegram-канале администрации округа, в ней говорится, что жители услышат как сирены, так и голосовое сообщение.

«Уважаемые жители и гости Александровского муниципального округа! 4 октября в 10:40 будет проведена комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения Пермского края, всех муниципальных, локальных систем оповещения с включением узлов сиренного и речевого оповещения», — сказано в сообщении властей муниципалитета.

Власти просят всех жителей и гостей округа сохранять спокойствие. В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU также пояснили, что проверка система оповещения будет проверяться 4 октября во всех муниципалитетах края.

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В Александровском округе Пермского края 4 октября проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Информация приводится в официальном telegram-канале администрации округа, в ней говорится, что жители услышат как сирены, так и голосовое сообщение. «Уважаемые жители и гости Александровского муниципального округа! 4 октября в 10:40 будет проведена комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения Пермского края, всех муниципальных, локальных систем оповещения с включением узлов сиренного и речевого оповещения», — сказано в сообщении властей муниципалитета. Власти просят всех жителей и гостей округа сохранять спокойствие. В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU также пояснили, что проверка система оповещения будет проверяться 4 октября во всех муниципалитетах края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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