В Пермском крае проверят систему оповещения о ЧС

В Александровском округе Пермского края 4 октября проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Информация приводится в официальном telegram-канале администрации округа, в ней говорится, что жители услышат как сирены, так и голосовое сообщение.
«Уважаемые жители и гости Александровского муниципального округа! 4 октября в 10:40 будет проведена комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения Пермского края, всех муниципальных, локальных систем оповещения с включением узлов сиренного и речевого оповещения», — сказано в сообщении властей муниципалитета.
Власти просят всех жителей и гостей округа сохранять спокойствие. В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU также пояснили, что проверка система оповещения будет проверяться 4 октября во всех муниципалитетах края.
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