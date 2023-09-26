В Пермском крае проверят систему оповещения о ЧС

26 сентября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Проверка системы оповещения запланирована на 4 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Александровском округе Пермского края 4 октября проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Информация приводится в официальном telegram-канале администрации округа, в ней говорится, что жители услышат как сирены, так и голосовое сообщение. «Уважаемые жители и гости Александровского муниципального округа! 4 октября в 10:40 будет проведена комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения Пермского края, всех муниципальных, локальных систем оповещения с включением узлов сиренного и речевого оповещения», — сказано в сообщении властей муниципалитета. Власти просят всех жителей и гостей округа сохранять спокойствие. В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU также пояснили, что проверка система оповещения будет проверяться 4 октября во всех муниципалитетах края.

В Александровском округе Пермского края 4 октября проверят систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Информация приводится в официальном telegram-канале администрации округа, в ней говорится, что жители услышат как сирены, так и голосовое сообщение. «Уважаемые жители и гости Александровского муниципального округа! 4 октября в 10:40 будет проведена комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения Пермского края, всех муниципальных, локальных систем оповещения с включением узлов сиренного и речевого оповещения», — сказано в сообщении властей муниципалитета. Власти просят всех жителей и гостей округа сохранять спокойствие. В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU также пояснили, что проверка система оповещения будет проверяться 4 октября во всех муниципалитетах края.