07 ноября 2022

Власти Перми по-тихому проверят систему оповещения о ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., громкоговоритель
Громкоговорители проверят, не включая Фото:

В Перми власти проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Но при этом сами громкоговорители включатся не будут, отметили в мэрии.

«Проверка пройдет без запуска оконечных устройств оповещения, будет подан сигнал „Тихий тест“», — сообщается на сайте администрации Перми. Проверка пройдет 9 ноября.

Как рассказывало ранее URA.RU, в июле в городе проверка готовности к ЧС должна была пройти в течение нескольких часов. Учения предусматривали участие спецавтомобилей, оборудованных громкоговорителями. Но в итоге тест отменили.

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В Перми власти проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Но при этом сами громкоговорители включатся не будут, отметили в мэрии. «Проверка пройдет без запуска оконечных устройств оповещения, будет подан сигнал „Тихий тест“», — сообщается на сайте администрации Перми. Проверка пройдет 9 ноября. Как рассказывало ранее URA.RU, в июле в городе проверка готовности к ЧС должна была пройти в течение нескольких часов. Учения предусматривали участие спецавтомобилей, оборудованных громкоговорителями. Но в итоге тест отменили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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