Власти Перми по-тихому проверят систему оповещения о ЧС

Громкоговорители проверят, не включая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми власти проверят работу системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Но при этом сами громкоговорители включатся не будут, отметили в мэрии.

«Проверка пройдет без запуска оконечных устройств оповещения, будет подан сигнал „Тихий тест“», — сообщается на сайте администрации Перми. Проверка пройдет 9 ноября.

Как рассказывало ранее URA.RU, в июле в городе проверка готовности к ЧС должна была пройти в течение нескольких часов. Учения предусматривали участие спецавтомобилей, оборудованных громкоговорителями. Но в итоге тест отменили.