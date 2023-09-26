Генпрокуратура наказала екатеринбургских чиновников за заброшенное кладбище

Замгенпрокурора РФ поручил провести проверку заброшенного Никольского кладбища Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку после публикации URA.RU про заброшенное Никольское кладбище в Екатеринбурге. В ходе проверки силовики выявили многочисленные нарушения требований действующего законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Во время надзорных мероприятий на заброшенном кладбище были выявлены нарушения, в том числе отсутствие обваловки территории кладбища, системы дренажа и входной группы. Также нарушена целостность забора по периметру», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Также было подмечено, что для нужд кладбища не оборудована система водоснабжения и не соблюдается срок временного накопления несортированных ТКО. «В целях обеспечения правопорядка по периметру кладбища организовано дополнительное патрулирование сотрудниками ППСП УМВД России по Екатеринбургу», — написано в заявлении.



Администрация Железнодорожного района получила указание провести профилактические беседы с собственниками животных, которые ранее находились на территории кладбища. По факту противоправной деятельности мужчины на территории кладбища организована доследственная проверка.

Ранее URA.RU писало, что заброшенное Никольское кладбище много лет пугает екатеринбуржцев. На территории можно было встретить пасущихся свиней и эксгибиционистов.