Заключенных в свердловских ИК накормят говядиной за 38 млн рублей

Замороженную говядину получат девять колоний Среднего Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

ГУ ФСИН по Свердловской области объявили аукцион о поставке 115,6 тысяч килограмм замороженной говядины на общую сумму 38 млн рублей. Четвертины на кости поставят в девять колоний региона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Описание объекта закупки: говядина замороженная. Вид мяса по способу обработки: на кости, а по способу разделки: четвертина. В первом этапе контракта общая масса мяса составит 59,4 тысячи килограмм. Во втором этапе: 56,2 тысячи килограмм. Начальная цена: 38.061.300 рублей», — следует из объявления.

Грузополучателями станут: ИК №3 Краснотурьинска, ИК №5 Нижнего Тагила, ИК №10 Екатеринбурга, ИК №12 Нижнего Тагила, ИК №19 Тавды, ИК №46 Невьянска, ИК №53 Верхотурского района, ИК №63 Ивделя, а также СИЗО №1 Екатеринбурга. Первый этап поставки начнется с момента заключения контракта по 1 ноября, а второй с 13 по 30 ноября.

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