30 сентября 2023

Заключенных в свердловских ИК накормят говядиной за 38 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, тюрьма, исправительная колония, ИК, тюремная столовая, прием пищи, место заключения, еда, зэки, обед, кусок хлеба
Замороженную говядину получат девять колоний Среднего Урала Фото:

ГУ ФСИН по Свердловской области объявили аукцион о поставке 115,6 тысяч килограмм замороженной говядины на общую сумму 38 млн рублей. Четвертины на кости поставят в девять колоний региона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Описание объекта закупки: говядина замороженная. Вид мяса по способу обработки: на кости, а по способу разделки: четвертина. В первом этапе контракта общая масса мяса составит 59,4 тысячи килограмм. Во втором этапе: 56,2 тысячи килограмм. Начальная цена: 38.061.300 рублей», — следует из объявления.

Грузополучателями станут: ИК №3 Краснотурьинска, ИК №5 Нижнего Тагила, ИК №10 Екатеринбурга, ИК №12 Нижнего Тагила, ИК №19 Тавды, ИК №46 Невьянска, ИК №53 Верхотурского района, ИК №63 Ивделя, а также СИЗО №1 Екатеринбурга. Первый этап поставки начнется с момента заключения контракта по 1 ноября, а второй с 13 по 30 ноября.

Ранее URA.RU писало о выставке-ярмарке в Екатеринбурге, на которой представят продукцию осужденных. В этот список вошли товары народного потребления, сувенирная и сельскохозяйственная продукция, а также мебель и швейное производство.

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ГУ ФСИН по Свердловской области объявили аукцион о поставке 115,6 тысяч килограмм замороженной говядины на общую сумму 38 млн рублей. Четвертины на кости поставят в девять колоний региона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Описание объекта закупки: говядина замороженная. Вид мяса по способу обработки: на кости, а по способу разделки: четвертина. В первом этапе контракта общая масса мяса составит 59,4 тысячи килограмм. Во втором этапе: 56,2 тысячи килограмм. Начальная цена: 38.061.300 рублей», — следует из объявления. Грузополучателями станут: ИК №3 Краснотурьинска, ИК №5 Нижнего Тагила, ИК №10 Екатеринбурга, ИК №12 Нижнего Тагила, ИК №19 Тавды, ИК №46 Невьянска, ИК №53 Верхотурского района, ИК №63 Ивделя, а также СИЗО №1 Екатеринбурга. Первый этап поставки начнется с момента заключения контракта по 1 ноября, а второй с 13 по 30 ноября. Ранее URA.RU писало о выставке-ярмарке в Екатеринбурге, на которой представят продукцию осужденных. В этот список вошли товары народного потребления, сувенирная и сельскохозяйственная продукция, а также мебель и швейное производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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