01 октября 2023

Челябинский губернатор Текслер подписал соглашение с кузбасским коллегой

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил о перспективах сотрудничества с Кузбассом Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Об этом URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«У нас промышленный регион, Кузбасс — угледобыча. В нашем регионе также активно работают машиностроительные предприятия, которые занимаются горнодобывающим оборудованием, специальной техникой. Наши тесные экономические связи сложились исторически и у них есть серьезная перспектива развития», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернаторы отметили, что между регионами имеются общие задачи, в том числе по усилению промышленной кооперации, сотрудничеству субъектов в научно-производственной сфере, развитии гуманитарных связей в образовании, культуре, общей работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи, развитию туризма. Стороны подчеркнули, что соглашение позволит расширить всестороннее сотрудничество, которое сложилось исторически.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Об этом URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «У нас промышленный регион, Кузбасс — угледобыча. В нашем регионе также активно работают машиностроительные предприятия, которые занимаются горнодобывающим оборудованием, специальной техникой. Наши тесные экономические связи сложились исторически и у них есть серьезная перспектива развития», — подчеркнул Алексей Текслер. Губернаторы отметили, что между регионами имеются общие задачи, в том числе по усилению промышленной кооперации, сотрудничеству субъектов в научно-производственной сфере, развитии гуманитарных связей в образовании, культуре, общей работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи, развитию туризма. Стороны подчеркнули, что соглашение позволит расширить всестороннее сотрудничество, которое сложилось исторически.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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