Силовики проверят неадекватно катающих детскую коляску челябинцев

Трое челябинцев вели себя неадекватно на прогулке с ребенком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики проверят информацию о трех жителях Челябинска, которые неадекватно вели себя на прогулке с ребенком, находящимся в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. Видеозапись была снята на камеру видеонаблюдения у подъезда одного из домов в Ленинском районе.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена видеопубликация, согласно которой трое местных жителей, находясь во дворе одного из домов в Ленинском районе Челябинска, привлекали внимание общественности. Они вели себя вызывающе, выполняли с коляской опасные маневры, тем самым ставили под угрозу жизнь и здоровье находящегося в коляске ребенка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям родителей и должностных лиц.