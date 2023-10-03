Силовики проверят неадекватно катающих детскую коляску челябинцев

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, кукла, дошкольное учреждение, детская коляска, детский садик
Трое челябинцев вели себя неадекватно на прогулке с ребенком Фото:

Силовики проверят информацию о трех жителях Челябинска, которые неадекватно вели себя на прогулке с ребенком, находящимся в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. Видеозапись была снята на камеру видеонаблюдения у подъезда одного из домов в Ленинском районе.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена видеопубликация, согласно которой трое местных жителей, находясь во дворе одного из домов в Ленинском районе Челябинска, привлекали внимание общественности. Они вели себя вызывающе, выполняли с коляской опасные маневры, тем самым ставили под угрозу жизнь и здоровье находящегося в коляске ребенка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям родителей и должностных лиц.

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Силовики проверят информацию о трех жителях Челябинска, которые неадекватно вели себя на прогулке с ребенком, находящимся в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. Видеозапись была снята на камеру видеонаблюдения у подъезда одного из домов в Ленинском районе. «В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена видеопубликация, согласно которой трое местных жителей, находясь во дворе одного из домов в Ленинском районе Челябинска, привлекали внимание общественности. Они вели себя вызывающе, выполняли с коляской опасные маневры, тем самым ставили под угрозу жизнь и здоровье находящегося в коляске ребенка», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что по данному факту организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям родителей и должностных лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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