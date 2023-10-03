В свердловском поселке пропала 93-летняя бабушка. Фото

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Город. Курган, пенсионерка, пенсионер, старушка, трость, бабушка
С собой у пенсионерки была трость для скандинавской ходьбы Фото:

В поселке Залесье (Свердловская область) пропала 93-летняя Екатерина Топорова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в вязаную красную кофту, малиновый халат, черные колготки, утепленные розовые галоши. С собой была палка для скандинавской ходьбы», — сообщили поисковики на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз пенсионерку видели днем 3 октября, с тех пор она перестала выходить на связь. Если вы видели Екатерину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (900) 044-02-20.

Фото:

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В поселке Залесье (Свердловская область) пропала 93-летняя Екатерина Топорова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в вязаную красную кофту, малиновый халат, черные колготки, утепленные розовые галоши. С собой была палка для скандинавской ходьбы», — сообщили поисковики на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Последний раз пенсионерку видели днем 3 октября, с тех пор она перестала выходить на связь. Если вы видели Екатерину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (900) 044-02-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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