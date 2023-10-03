В свердловском поселке пропала 93-летняя бабушка. Фото

03 октября 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

С собой у пенсионерки была трость для скандинавской ходьбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Залесье (Свердловская область) пропала 93-летняя Екатерина Топорова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в вязаную красную кофту, малиновый халат, черные колготки, утепленные розовые галоши. С собой была палка для скандинавской ходьбы», — сообщили поисковики на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Последний раз пенсионерку видели днем 3 октября, с тех пор она перестала выходить на связь. Если вы видели Екатерину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (900) 044-02-20. Фото: сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poproriw

В поселке Залесье (Свердловская область) пропала 93-летняя Екатерина Топорова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в вязаную красную кофту, малиновый халат, черные колготки, утепленные розовые галоши. С собой была палка для скандинавской ходьбы», — сообщили поисковики на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Последний раз пенсионерку видели днем 3 октября, с тех пор она перестала выходить на связь. Если вы видели Екатерину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (900) 044-02-20.