В Перми толпа молодых людей избила спортсмена

04 октября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

На мужчину и его друга напали сзади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми ночью 3 октября толпа молодых людей жестоко избила местного жителя фехтовальщика Дениса Микова и его друга. Несколько хулиганов напали на мужчин со спины, повалили на землю и стали запинывать ногами. Об этом URA.RU рассказал сам пострадавший. «Когда уже ушли с того места, где видели этих ребят и прошли метров 200, они на нас накинулись (часть из них). Тогда и услышал фразу „наркоманы“. Парировал, что они ошибаются, но в ответ полетели кулаки. Отбивался в целях самообороны, как и мой товарищ. Уронили, видимо, прилетело еще ногой в лицо, так как гематома смачная, и как позже показало КТ, есть кроме перелома носа еще и трещина в лицевой части. Была пауза, потом снова они завелись. Еще было несколько ударов, одним глазом уже не видел» — рассказал Денис Миков. Пострадавший добавил, что сам ни пьет, ни курит и занимается фехтованием. Через некоторое время к обидчикам подошли старшие и оттащили их, после чего вся компания убежала. Денис Миков вызвал полицию, но не стал дожидаться наряда и поехал с другом в травматологию. Позже врачи зафиксировали у мужчины повреждение роговицы правого глаза, травму правой кисти, гематому. Также пострадавшему пришлось зашивать нос. Спортсмен уже подал заявление в полицию. В пресс-службу УМВД по Перми направлен запрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми ночью 3 октября толпа молодых людей жестоко избила местного жителя фехтовальщика Дениса Микова и его друга. Несколько хулиганов напали на мужчин со спины, повалили на землю и стали запинывать ногами. Об этом URA.RU рассказал сам пострадавший. «Когда уже ушли с того места, где видели этих ребят и прошли метров 200, они на нас накинулись (часть из них). Тогда и услышал фразу „наркоманы“. Парировал, что они ошибаются, но в ответ полетели кулаки. Отбивался в целях самообороны, как и мой товарищ. Уронили, видимо, прилетело еще ногой в лицо, так как гематома смачная, и как позже показало КТ, есть кроме перелома носа еще и трещина в лицевой части. Была пауза, потом снова они завелись. Еще было несколько ударов, одним глазом уже не видел» — рассказал Денис Миков. Пострадавший добавил, что сам ни пьет, ни курит и занимается фехтованием. Через некоторое время к обидчикам подошли старшие и оттащили их, после чего вся компания убежала. Денис Миков вызвал полицию, но не стал дожидаться наряда и поехал с другом в травматологию. Позже врачи зафиксировали у мужчины повреждение роговицы правого глаза, травму правой кисти, гематому. Также пострадавшему пришлось зашивать нос. Спортсмен уже подал заявление в полицию. В пресс-службу УМВД по Перми направлен запрос.