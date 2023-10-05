Неосвещенный пешеходный переход в ЯНАО мог стать причиной ДТП

Неосвещенный пешеходный переход в ЯНАО едва не стал причиной ДТП Максим Кимерлинг

В Губкинском (ЯНАО) неосвещенный пешеходный переход чуть не стал причиной дорожно-транспортного происшествия. Под колеса автомобиля едва не угодил мужчина с ребенком. Об этом сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Из-за темноты с дождем я вчера не увидела выходящих на нерегулируемый пешеходный переход мужчину с малышом. Спасло ситуацию лишь то, что ехала медленно и успела затормозить. Видать все электричество пошло на светомузыкальный фонтан и теперь экономят на уличном освещении», — пишет в комментарии Екатерина в группе «Губкинский — город мечты».

Пресс-служба администрации Губкинского подтверждает факт отключения электроэнергии на некоторых пешеходных переходах. «В текущем году проводится большой объем работ по благоустройству территорий, капитальному ремонту дорог и инженерных сетей. При проведении данных работ приходится отключать от электричества отдельные участки для обеспечения безопасности, а также на отдельных территориях идет замена коммуникаций и обустройство дополнительного освещения. Работы еще не завершены. Приносим извинения за временные неудобства и просим немного потерпеть», — рассказали в администрации.