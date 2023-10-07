Shot: россиян не планируют эвакуировать из Израиля

07 октября 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

В Израиле находятся российские туристы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российских граждан пока не намерены эвакуировать из Израиля, где идут военные действия. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на дипломатический источник. «Российских граждан пока не планируют экстренно эвакуировать из Израиля», — передает telegram-канал. Уточняется, что какие-либо меры будут приниматься только в случае эскалации военного конфликта. Собеседник также заявил, что никто из россиян не обращался за помощью в посольство РФ в Израиле. URA.RU направило запрос в МИД России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Организация ХАМАС из сектора Газа выпустила по Израилю пять тысяч ракет утром 7 октября. Позже палестинские боевики ворвались в пограничные районы еврейского государства и начали там военные действия. В ассоциации туроператоров (АТОР) заявили, что на израильской территории находятся около ста российских туристов.

Российских граждан пока не намерены эвакуировать из Израиля, где идут военные действия. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на дипломатический источник. «Российских граждан пока не планируют экстренно эвакуировать из Израиля», — передает telegram-канал. Уточняется, что какие-либо меры будут приниматься только в случае эскалации военного конфликта. Собеседник также заявил, что никто из россиян не обращался за помощью в посольство РФ в Израиле. URA.RU направило запрос в МИД России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Организация ХАМАС из сектора Газа выпустила по Израилю пять тысяч ракет утром 7 октября. Позже палестинские боевики ворвались в пограничные районы еврейского государства и начали там военные действия. В ассоциации туроператоров (АТОР) заявили, что на израильской территории находятся около ста российских туристов.