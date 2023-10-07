Shot: россиян не планируют эвакуировать из Израиля

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Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
В Израиле находятся российские туристы Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Российских граждан пока не намерены эвакуировать из Израиля, где идут военные действия. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на дипломатический источник.

«Российских граждан пока не планируют экстренно эвакуировать из Израиля», — передает telegram-канал. Уточняется, что какие-либо меры будут приниматься только в случае эскалации военного конфликта. Собеседник также заявил, что никто из россиян не обращался за помощью в посольство РФ в Израиле.

URA.RU направило запрос в МИД России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Организация ХАМАС из сектора Газа выпустила по Израилю пять тысяч ракет утром 7 октября. Позже палестинские боевики ворвались в пограничные районы еврейского государства и начали там военные действия. В ассоциации туроператоров (АТОР) заявили, что на израильской территории находятся около ста российских туристов.

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Российских граждан пока не намерены эвакуировать из Израиля, где идут военные действия. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на дипломатический источник. «Российских граждан пока не планируют экстренно эвакуировать из Израиля», — передает telegram-канал. Уточняется, что какие-либо меры будут приниматься только в случае эскалации военного конфликта. Собеседник также заявил, что никто из россиян не обращался за помощью в посольство РФ в Израиле. URA.RU направило запрос в МИД России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Организация ХАМАС из сектора Газа выпустила по Израилю пять тысяч ракет утром 7 октября. Позже палестинские боевики ворвались в пограничные районы еврейского государства и начали там военные действия. В ассоциации туроператоров (АТОР) заявили, что на израильской территории находятся около ста российских туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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