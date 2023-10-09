Челябинец погиб, пытаясь незаконно подключить свой дом к электричеству

Мужчина решил самостоятельно вернуть в дом электроэнергию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Красноармейском районе Челябинской области местный житель получил смертельный удар током, пытаясь подключить свой дом к электроэнергии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Россети Урал», по предварительным данным ранее дом челябинца был отключен от сети, и он самостоятельно решил это исправить.

«При попытке самовольного подключения своего дома к электросетям („набросе“ на воздушную линию электропередачи 0,4 кВ) получил удар током житель деревни. Бригада „скорой помощи“ констатировала смерть», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».

В компании отметили, что ранее, по предварительным данным, дом мужчины был отключен от электроснабжения по заявке энергосбытовой организации. В настоящее время сотрудники «Россети Урал» совместно с правоохранительными органами выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Специалисты „Россети Урал“ постоянно предупреждают население Челябинской области об опасности воздействия электрического тока, напоминают о необходимости соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов. Среди потребителей, желающих „сэкономить“ на плате за электроэнергию, к сожалению, нередко встречаются те, кто предпочитает „набросы“ на ЛЭП, подвергая себя и свою семью риску возникновения пожара или поражения электрическим током», — подытожили в пресс-службе компании.