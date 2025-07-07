Ждали почти полгода: челябинский депутат расплатился за клевету на мэра

Председатель отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров расплатился с главой Урукульского сельского поселения Фаилом Закировым за клевету. Как сообщил URA.RU Закиров, деньги отправились на нужды СВО. 25 тысяч рублей, назначенные к выплате, шли почти полгода.
«Сегодня передал деньги, полученные по решению суда от Иштимирова, в фонд соцзащиты. На них будет оказана помощь ребятам на СВО. Вскоре будет сформирована заявка, закуплено необходимое оборудование», — сообщил URA.RU Закиров.
По его словам, деньги с Иштимирова изымались через судебных приставов по исполнительному листу. Ежемесячно на счет приходила определенная сумма. Иногда это было 500 рублей, иногда тысяча, иногда пара тысяч. Самым крупным траншем стала сумма в 10 тысяч рублей. Поэтому передача денег в фонд затянулась, признается Закиров.
URA.RU пыталось связаться с Иштимировым. Его телефон оказался выключен. Агентство готово отразить его мнение по ситуации.
Склоки между Закировым и Иштимировым начались с того, что депутат начал распускать слухи про главу поселения. Якобы тот в 1996 году убил человека. Иштимиров даже просил следственный комитет проверить эту информацию.
По итогу Закиров подал в суд. Он требовал извинений от Иштимирова за клевету и выплату в 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал слова Иштимирова ложью. По решению суда он должен был опровергнуть сведения, порочащие часть и достоинство Закирова и выплатить ему компенсацию в размере 25 тысяч рублей.
Не согласившись с таким решением, Иштимиров подал апелляционную жалобу. Но Челябинский облсуд оставил ее без удовлетворения. Решение вступило в силу. Первым делом депутат написал письмо Закирову, в котором опроверг информацию об убийстве. Но с выплатами решил не спешить.
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