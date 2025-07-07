Исполнительные листы и удар по инвестклимату: ЮГК готовят к национализации

В Советском районном суде Челябинска 8 июля состоится предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ, требующей национализировать холдинг «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания региона Константина Струкова. Иск был подан 2 июня, но тема до сих пор остается одной из самых актуальных в повестке. О том, что известно в канун заседания суда, читайте в материале URA.RU.
Задержания не было
Вечером 5 июля в ряде СМИ появилась информация, что Струков намеревался покинуть страну, вылетев в Турцию на личном самолете, но был задержан. Сам он в разговоре с URA.RU опроверг данные сообщения.
«Мне ехать некуда, бежать не собираюсь, Россия — моя Родина, у нас в роду предателей не было, и я первым не буду. У меня нет планов на эмиграцию, я там уже везде был», — заявил URA.RU Струков.
В ЮГК пояснили, что Струкову на борту самолета вручили повестку и это было в присутствии сотрудников компании. На опубликованных в СМИ фотографиях запечатлен момент его возвращения с рабочей командировки вместе со своим коллективом.
316 исполнительных листов
После поступления иска Генпрокуратуры Советский районный суд выписал рекордное количество исполнительных листов — 316. Всего поступило 318 документов от судебных приставов, однако два были отозваны. Согласно документам, аресты наложены на активы холдинга, на счета топ-менеджеров и самого Струкова.
Кто вступился за компанию
«Удар по инвестклимату», — так назвал происходящее депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг, комментируя данные события. Он вступился за работу компании, как и депутат Госдумы РФ Олег Голиков, который отметил значимый вклад в сохранение социальной стабильности в регионе.
«Сегодня предприятия ЮГК– это тысячи рабочих мест для жителей Челябинской области, стабильные зарплаты и социальные гарантии для работников, миллиарды налогов, которые идут на развитие региона. Также это бесплатное питание для шахтерских столовых, детских домов и соцучреждений, расселение аварийного жилья, поддержка спорта, культуры, храмов, помощь участникам СВО — без громких слов, но с реальными результатами», — сообщил депутат Госдумы Олег Голиков в своем telegram-канале.
Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин также подчеркнул важность сохранения ЮГК как источника зарплат и социальных гарантий тысяч сотрудников, а также источник миллиардных налоговых отчислений.
«ЮГК — это не просто предприятие, это судьбы людей, их семьи, их будущее. Необходимо сохранить производство, рабочие места и социальные обязательства перед работниками.», — написал Цепкин в своем telegram-канале, подчеркивая важность вклада Струкова в возрождения предприятий.
Ответ Кремля
На встрече пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова со СМИ прозвучал вопрос о национализации ЮГК. Песков отметил, что этот вопрос не является прерогативой администрации президента. «Здесь мы не можем никак комментировать», — подчеркнул Песков.
Как считают в Генпрокуратуре, Струков, используя служебное положение и влияние в органах государственной власти, незаконно установил контроль над ПАО «Южуралзолото». 2 июля в офисах холдинга в Челябинске и Пласте были проведены следственные и оперативные мероприятия с участием сотрудников Следственного комитета России и ФСБ.
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