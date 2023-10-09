09 октября 2023

В Челябинске появится новая благоустроенная набережная. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой набережной. Челябинск, набережная реки миасс, река миасс
Новая набережная будет обустроена на берегу Первого озера Фото:

В Челябинске благоустроят набережную Первого озера в Тракторозаводском районе. Об этом URA.RUсообщили 10 октября в пресс-службе мэрии.

«На новой набережной в Микрорайоне Чурилово по улице 2-я Эльтонская появятся мультиспортивная арена, детские площадки, роллердром, который на зиму будет превращаться в каток, зоны для отдыха, прогулок и катания на велосипеде. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и обустройство автомобильных парковок», — сообщили в пресс-службе.

Администрация Тракторозаводского района ищет подрядчика, который возьмет будет реализовывать проект. Стартовая цена контракта — 54,8 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле и должны быть завершены до конца лета 2024 года.

Проектом предусмотрены зоны для отдыха, прогулок и спорта
Проектом предусмотрены зоны для отдыха, прогулок и спорта
Фото:
Для жителей Чурилово новая зона отдыха будет в шаговой доступности
Для жителей Чурилово новая зона отдыха будет в шаговой доступности
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В Челябинске благоустроят набережную Первого озера в Тракторозаводском районе. Об этом URA.RUсообщили 10 октября в пресс-службе мэрии. «На новой набережной в Микрорайоне Чурилово по улице 2-я Эльтонская появятся мультиспортивная арена, детские площадки, роллердром, который на зиму будет превращаться в каток, зоны для отдыха, прогулок и катания на велосипеде. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и обустройство автомобильных парковок», — сообщили в пресс-службе. Администрация Тракторозаводского района ищет подрядчика, который возьмет будет реализовывать проект. Стартовая цена контракта — 54,8 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле и должны быть завершены до конца лета 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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