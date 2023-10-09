В Челябинске появится новая благоустроенная набережная. Фото

10 октября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Новая набережная будет обустроена на берегу Первого озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске благоустроят набережную Первого озера в Тракторозаводском районе. Об этом URA.RUсообщили 10 октября в пресс-службе мэрии. «На новой набережной в Микрорайоне Чурилово по улице 2-я Эльтонская появятся мультиспортивная арена, детские площадки, роллердром, который на зиму будет превращаться в каток, зоны для отдыха, прогулок и катания на велосипеде. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и обустройство автомобильных парковок», — сообщили в пресс-службе. Администрация Тракторозаводского района ищет подрядчика, который возьмет будет реализовывать проект. Стартовая цена контракта — 54,8 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле и должны быть завершены до конца лета 2024 года. Проектом предусмотрены зоны для отдыха, прогулок и спорта Фото: пресс-служба администрации Челябинска Для жителей Чурилово новая зона отдыха будет в шаговой доступности Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске благоустроят набережную Первого озера в Тракторозаводском районе. Об этом URA.RUсообщили 10 октября в пресс-службе мэрии. «На новой набережной в Микрорайоне Чурилово по улице 2-я Эльтонская появятся мультиспортивная арена, детские площадки, роллердром, который на зиму будет превращаться в каток, зоны для отдыха, прогулок и катания на велосипеде. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и обустройство автомобильных парковок», — сообщили в пресс-службе. Администрация Тракторозаводского района ищет подрядчика, который возьмет будет реализовывать проект. Стартовая цена контракта — 54,8 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле и должны быть завершены до конца лета 2024 года.