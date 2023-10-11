Музыканты Свердловской филармонии устроили концерт в Кольцово. Видео

11 октября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Оркестр посетить шесть городов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский филармонический оркестр решил устроить мини-концерт в аэропорту Кольцово перед отправкой на гастроли. Об этом URA.RU рассказали представители Свердловской филармонии. «Оркестр отправляется в большой концертный тур — музыканты сыграли прямо перед вылетом в аэропорту Кольцово — в зоне регистрации. Шесть городов страны, начиная с двух столиц, услышат программу русской и советской классики под управлением главного дирижера оркестра Дмитрия Лисса», — рассказали в пресс-службе. Первыми городами, которые посетят уральские музыканты, станут Санкт-Петербург и Москва. Затем оркестр отправится в Нижний Новгород, Ульяновск, Киров и Пермь. Ранее в день старта музыкального фестиваля Bach-Fest музыкант и арт-директор мероприятия Тарас Багинец сыграл на цифровом органе в метро. Инструмент доставили на станцию «Площадь 1905 года» ночью.

Уральский филармонический оркестр решил устроить мини-концерт в аэропорту Кольцово перед отправкой на гастроли. Об этом URA.RU рассказали представители Свердловской филармонии. «Оркестр отправляется в большой концертный тур — музыканты сыграли прямо перед вылетом в аэропорту Кольцово — в зоне регистрации. Шесть городов страны, начиная с двух столиц, услышат программу русской и советской классики под управлением главного дирижера оркестра Дмитрия Лисса», — рассказали в пресс-службе. Первыми городами, которые посетят уральские музыканты, станут Санкт-Петербург и Москва. Затем оркестр отправится в Нижний Новгород, Ульяновск, Киров и Пермь. Ранее в день старта музыкального фестиваля Bach-Fest музыкант и арт-директор мероприятия Тарас Багинец сыграл на цифровом органе в метро. Инструмент доставили на станцию «Площадь 1905 года» ночью.