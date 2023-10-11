Уральский филармонический оркестр решил устроить мини-концерт в аэропорту Кольцово перед отправкой на гастроли. Об этом URA.RU рассказали представители Свердловской филармонии.
«Оркестр отправляется в большой концертный тур — музыканты сыграли прямо перед вылетом в аэропорту Кольцово — в зоне регистрации. Шесть городов страны, начиная с двух столиц, услышат программу русской и советской классики под управлением главного дирижера оркестра Дмитрия Лисса», — рассказали в пресс-службе.
Первыми городами, которые посетят уральские музыканты, станут Санкт-Петербург и Москва. Затем оркестр отправится в Нижний Новгород, Ульяновск, Киров и Пермь.
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