Музыканты Свердловской филармонии устроили концерт в Кольцово. Видео

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Люстры Свердловской филармонии. Екатеринбург, свердловская филармония, репетиция оркестра
Оркестр посетить шесть городов России Фото:

Уральский филармонический оркестр решил устроить мини-концерт в аэропорту Кольцово перед отправкой на гастроли. Об этом URA.RU рассказали представители Свердловской филармонии.

«Оркестр отправляется в большой концертный тур — музыканты сыграли прямо перед вылетом в аэропорту Кольцово — в зоне регистрации. Шесть городов страны, начиная с двух столиц, услышат программу русской и советской классики под управлением главного дирижера оркестра Дмитрия Лисса», — рассказали в пресс-службе.

Первыми городами, которые посетят уральские музыканты, станут Санкт-Петербург и Москва. Затем оркестр отправится в Нижний Новгород, Ульяновск, Киров и Пермь.

Ранее в день старта музыкального фестиваля Bach-Fest музыкант и арт-директор мероприятия Тарас Багинец сыграл на цифровом органе в метро. Инструмент доставили на станцию «Площадь 1905 года» ночью.

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Уральский филармонический оркестр решил устроить мини-концерт в аэропорту Кольцово перед отправкой на гастроли. Об этом URA.RU рассказали представители Свердловской филармонии. «Оркестр отправляется в большой концертный тур — музыканты сыграли прямо перед вылетом в аэропорту Кольцово — в зоне регистрации. Шесть городов страны, начиная с двух столиц, услышат программу русской и советской классики под управлением главного дирижера оркестра Дмитрия Лисса», — рассказали в пресс-службе. Первыми городами, которые посетят уральские музыканты, станут Санкт-Петербург и Москва. Затем оркестр отправится в Нижний Новгород, Ульяновск, Киров и Пермь. Ранее в день старта музыкального фестиваля Bach-Fest музыкант и арт-директор мероприятия Тарас Багинец сыграл на цифровом органе в метро. Инструмент доставили на станцию «Площадь 1905 года» ночью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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