У бывшего топ-менеджера «Уралсвязьинформ» в Перми украли ценности на 18 млн

11 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Из особняка Андрея Белобокова воры похитили деньги и драгоценности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми ограбили бывшего заместителя генерального директора ОАО «Уралсвязьинформ» Андрея Белобокова. Из его особняка, расположенного в микрорайоне «Курья» грабители вынесли деньги и драгоценности на 18 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Белобокова. «Грабители пробрались в особняк Белобокова ночью. Все произошло в конце сентября. Несколько человек в балаклавах перелезли через забор и пробрались в дом через окно в сауне. Оттуда они вынесли несколько миллионов наличными, валюту и драгоценности», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Источник в силовом ведомстве подтвердил произошедшее и сообщил, что общий ущерб составил около 18 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется поиск грабителей. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

В Перми ограбили бывшего заместителя генерального директора ОАО «Уралсвязьинформ» Андрея Белобокова. Из его особняка, расположенного в микрорайоне «Курья» грабители вынесли деньги и драгоценности на 18 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Белобокова. «Грабители пробрались в особняк Белобокова ночью. Все произошло в конце сентября. Несколько человек в балаклавах перелезли через забор и пробрались в дом через окно в сауне. Оттуда они вынесли несколько миллионов наличными, валюту и драгоценности», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Источник в силовом ведомстве подтвердил произошедшее и сообщил, что общий ущерб составил около 18 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется поиск грабителей. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.