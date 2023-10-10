У бывшего топ-менеджера «Уралсвязьинформ» в Перми украли ценности на 18 млн

В Перми ограбили бывшего заместителя генерального директора ОАО «Уралсвязьинформ» Андрея Белобокова. Из его особняка, расположенного в микрорайоне «Курья» грабители вынесли деньги и драгоценности на 18 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Белобокова.
«Грабители пробрались в особняк Белобокова ночью. Все произошло в конце сентября. Несколько человек в балаклавах перелезли через забор и пробрались в дом через окно в сауне. Оттуда они вынесли несколько миллионов наличными, валюту и драгоценности», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу
Источник в силовом ведомстве подтвердил произошедшее и сообщил, что общий ущерб составил около 18 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется поиск грабителей. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
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