10 октября 2023

У бывшего топ-менеджера «Уралсвязьинформ» в Перми украли ценности на 18 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Из особняка Андрея Белобокова воры похитили деньги и драгоценности Фото:

В Перми ограбили бывшего заместителя генерального директора ОАО «Уралсвязьинформ» Андрея Белобокова. Из его особняка, расположенного в микрорайоне «Курья» грабители вынесли деньги и драгоценности на 18 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Белобокова.

«Грабители пробрались в особняк Белобокова ночью. Все произошло в конце сентября. Несколько человек в балаклавах перелезли через забор и пробрались в дом через окно в сауне. Оттуда они вынесли несколько миллионов наличными, валюту и драгоценности», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу

Источник в силовом ведомстве подтвердил произошедшее и сообщил, что общий ущерб составил около 18 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется поиск грабителей. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

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В Перми ограбили бывшего заместителя генерального директора ОАО «Уралсвязьинформ» Андрея Белобокова. Из его особняка, расположенного в микрорайоне «Курья» грабители вынесли деньги и драгоценности на 18 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Белобокова. «Грабители пробрались в особняк Белобокова ночью. Все произошло в конце сентября. Несколько человек в балаклавах перелезли через забор и пробрались в дом через окно в сауне. Оттуда они вынесли несколько миллионов наличными, валюту и драгоценности», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Источник в силовом ведомстве подтвердил произошедшее и сообщил, что общий ущерб составил около 18 млн рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется поиск грабителей. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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