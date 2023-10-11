Жители челябинского села после двух дней без воды скидываются на насос

Жители села в Каслинском районе два дня живут без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Щербаковки в Каслинском районе (Челябинская область) скидываются на покупку насоса. Как URA.RU рассказали сами жители, закупить оборудование им предложил глава района Игорь Колышев.

«Глава Григорьевского сельского поселения [Ирина Веречинова — URA.RU] бегает по Щербаковке, поднимает мужиков на ремонт водопровода. За два срока своего правления Игорь Колышев приучил население к тому, что рассчитывать они могут только на свои силы. И вы знаете: ведь люди, скорее всего, все-таки скинутся с миру по нитке и купят насос и починят этот несчастный водопровод. А куда они денутся? Вода-то нужна», — написали жители в telegram-канале «Григорьевские сады».

Управляющая хозяйством Ольга Сегаль сообщила URA.RU, что в настоящее время жители отправились в магазин приобретать изоленту, крепления, нашли насос за 62 тысячи рублей. Сам Колышев сказал URA.RU, вода отсутствует только на одной улице, а не во всем поселке.

«Обычная банальная история: сгорел насос. Оборудование закуплено, восстанавливается и к концу дня вода будет. Жителям разъяснено, что предпринимается», — заявил URA.RU глава Каслинского района.

Веречинова сказала URA.RU, что вода у людей появилась. Оборудование пока не поставлено на баланс.

«Все нормально. Думаю, покупать людям насос за свой счет не придется», — отметила Веречинова.

Жители активно обсуждают событие в мессенджере. Люди говорят, что вода есть у тех, кто имеет свою артезианскую скважину.