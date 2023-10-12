Пермские стартапы и разработчики получили миллионные гранты на свои проекты

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Челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС) ‒ многопрофильный радиотехнический холдинг. Челябинск, электроника, импортозамещение, радиоэлектроника, инновации, айти, it-технологиии, радиотехника, производство, нпо ртс
Пермские компании получат средства на реализацию проектов от Фонда содействия инновациям Фото:

Два стартапа и три разработчика из Пермского края получили гранты за победу в конкурсах Фонда содействия инновациям. Об итогах конкурса сообщается на сайте фонда. Так, в число победителей вошли ООО «Микродрайв», ООО ИТМС» Олег Горшков, Ян Колесник и Дмитрий Кисельков.

«Перечень заявок, в отношении которых принято решение о предоставлении гранта по результатам конкурса „Экспорт-Цифровые технологии“ (очередь II): ООО „ИТМС“, Пермский край», — указано на сайте. Компания «ИТМС» представила на конкурс проект интернационализации информационной системы «Техзор». На его реализацию общество получит от Фонда содействия инновациям грант на сумму 11 033 870 рублей.

В то же время пермский стартап «Микродрайв» за победу в конкурсе «Коммерциализация-импортозамещение (очередь XIX)» получит грант на сумму 10 952 048 рублей. ИТ-компания намерена наладить серийное производство гигабитных LTE/WiFi роутеров на базе собственной ОС. Ян Колесник, Олег Горшков и Дмитрий кисельков победили в конкурсе «Старт-1». Все трое получат по 4 млн рублей.

Конкурс «Экспорт-ЦТ» ориентирован на поддержку предприятий, планирующих доработку и (или) масштабирование собственных цифровых решений, продуктов или платформ и вывод их на зарубежные рынки. Конкурс «Коммерциализация-импортозамещение (очередь XIX)» направлен на поддержку малых инновационных предприятий (МИП), которые планируют расширение производства продукции. Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих МИП на начальной стадии их развития и стремящихся разработать и освоить производство новой продукции, технологии или услуги, говорится на сайте Фонда содействия инновациям.

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Два стартапа и три разработчика из Пермского края получили гранты за победу в конкурсах Фонда содействия инновациям. Об итогах конкурса сообщается на сайте фонда. Так, в число победителей вошли ООО «Микродрайв», ООО ИТМС» Олег Горшков, Ян Колесник и Дмитрий Кисельков. «Перечень заявок, в отношении которых принято решение о предоставлении гранта по результатам конкурса „Экспорт-Цифровые технологии“ (очередь II): ООО „ИТМС“, Пермский край», — указано на сайте. Компания «ИТМС» представила на конкурс проект интернационализации информационной системы «Техзор». На его реализацию общество получит от Фонда содействия инновациям грант на сумму 11 033 870 рублей. В то же время пермский стартап «Микродрайв» за победу в конкурсе «Коммерциализация-импортозамещение (очередь XIX)» получит грант на сумму 10 952 048 рублей. ИТ-компания намерена наладить серийное производство гигабитных LTE/WiFi роутеров на базе собственной ОС. Ян Колесник, Олег Горшков и Дмитрий кисельков победили в конкурсе «Старт-1». Все трое получат по 4 млн рублей. Конкурс «Экспорт-ЦТ» ориентирован на поддержку предприятий, планирующих доработку и (или) масштабирование собственных цифровых решений, продуктов или платформ и вывод их на зарубежные рынки. Конкурс «Коммерциализация-импортозамещение (очередь XIX)» направлен на поддержку малых инновационных предприятий (МИП), которые планируют расширение производства продукции. Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих МИП на начальной стадии их развития и стремящихся разработать и освоить производство новой продукции, технологии или услуги, говорится на сайте Фонда содействия инновациям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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