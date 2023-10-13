Мужчина стрелял по детской площадке в Академическом (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга задержали мужчину, который стрелял по детской площадке, окнам квартир и машинам. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании «Академический».

«Поиски злоумышленника начались после обращения жителя дома на Рябинина, 25, который заметил на окнах повреждения от пуль. Чтобы вычислить стрелявшего, операторы службы безопасности направили камеры на соседние дома и установили круглосуточный мониторинг. Накануне мужчину поймали», — пишет telegram-канал «УК „Академический“».

Мужчину задержала группа быстрого реагирования. Затем его передали сотрудникам полиции. «Гражданин доставлен в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. У него был изъят пневматический пистолет», — пояснили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Задержанным оказался 28-летний ранее не судимый мужчина. Он пояснил силовикам, что стрелял, чтобы узнать дальность попадания.