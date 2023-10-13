В Екатеринбурге поймали мужчину, стрелявшего по детской площадке и окнам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Тюмень, погода, желтые листья, детская площадка, качели, опавшие листья, осень
Мужчина стрелял по детской площадке в Академическом (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга задержали мужчину, который стрелял по детской площадке, окнам квартир и машинам. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании «Академический».

«Поиски злоумышленника начались после обращения жителя дома на Рябинина, 25, который заметил на окнах повреждения от пуль. Чтобы вычислить стрелявшего, операторы службы безопасности направили камеры на соседние дома и установили круглосуточный мониторинг. Накануне мужчину поймали», — пишет telegram-канал «УК „Академический“».

Мужчину задержала группа быстрого реагирования. Затем его передали сотрудникам полиции. «Гражданин доставлен в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. У него был изъят пневматический пистолет», — пояснили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Задержанным оказался 28-летний ранее не судимый мужчина. Он пояснил силовикам, что стрелял, чтобы узнать дальность попадания.

Мужчину задержала группа быстрого реагирования
Мужчину задержала группа быстрого реагирования
Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга задержали мужчину, который стрелял по детской площадке, окнам квартир и машинам. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании «Академический». «Поиски злоумышленника начались после обращения жителя дома на Рябинина, 25, который заметил на окнах повреждения от пуль. Чтобы вычислить стрелявшего, операторы службы безопасности направили камеры на соседние дома и установили круглосуточный мониторинг. Накануне мужчину поймали», — пишет telegram-канал «УК „Академический“». Мужчину задержала группа быстрого реагирования. Затем его передали сотрудникам полиции. «Гражданин доставлен в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. У него был изъят пневматический пистолет», — пояснили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Задержанным оказался 28-летний ранее не судимый мужчина. Он пояснил силовикам, что стрелял, чтобы узнать дальность попадания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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