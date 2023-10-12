В пятницу 13-го в Пермском крае поженились 99 пар

13 октября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Пермяки праздновали свадьбы в «день неприятностей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти 100 пар стали молодоженами в пятницу 13-го в Пермском крае. Женихи и невесты не испугались суеверий и решили заключить брак в этот день. «Многие отказываются регистрировать брак в пятницу 13-го, но есть и смельчаки, которые специально выбирают этот день. За текущую пятницу в Пермском крае 99 пар связали себя узами брака», — сообщили в официальном сообществе «ЗАГС Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Годом ранее в пятницу 13-го было зарегистрировано 76 браков, а в 2022 году — 65. Новобрачные говорят, что к дате относятся спокойно, а семейное счастье зависит от них самих. Пятница 13-е считается «днем неприятностей». Это связано с суевериями, согласно которым, в этот день нужно быть готовым к чему-то плохому и ждать неудач.

Почти 100 пар стали молодоженами в пятницу 13-го в Пермском крае. Женихи и невесты не испугались суеверий и решили заключить брак в этот день. «Многие отказываются регистрировать брак в пятницу 13-го, но есть и смельчаки, которые специально выбирают этот день. За текущую пятницу в Пермском крае 99 пар связали себя узами брака», — сообщили в официальном сообществе «ЗАГС Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Годом ранее в пятницу 13-го было зарегистрировано 76 браков, а в 2022 году — 65. Новобрачные говорят, что к дате относятся спокойно, а семейное счастье зависит от них самих. Пятница 13-е считается «днем неприятностей». Это связано с суевериями, согласно которым, в этот день нужно быть готовым к чему-то плохому и ждать неудач.