12 октября 2023

В пятницу 13-го в Пермском крае поженились 99 пар

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Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург, свадьба, показ мод, невеста, букет невесты, свадебное платье, женитьба
Пермяки праздновали свадьбы в «день неприятностей» Фото:

Почти 100 пар стали молодоженами в пятницу 13-го в Пермском крае. Женихи и невесты не испугались суеверий и решили заключить брак в этот день.

«Многие отказываются регистрировать брак в пятницу 13-го, но есть и смельчаки, которые специально выбирают этот день. За текущую пятницу в Пермском крае 99 пар связали себя узами брака», — сообщили в официальном сообществе «ЗАГС Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

Годом ранее в пятницу 13-го было зарегистрировано 76 браков, а в 2022 году — 65. Новобрачные говорят, что к дате относятся спокойно, а семейное счастье зависит от них самих. Пятница 13-е считается «днем неприятностей». Это связано с суевериями, согласно которым, в этот день нужно быть готовым к чему-то плохому и ждать неудач.

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Почти 100 пар стали молодоженами в пятницу 13-го в Пермском крае. Женихи и невесты не испугались суеверий и решили заключить брак в этот день. «Многие отказываются регистрировать брак в пятницу 13-го, но есть и смельчаки, которые специально выбирают этот день. За текущую пятницу в Пермском крае 99 пар связали себя узами брака», — сообщили в официальном сообществе «ЗАГС Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Годом ранее в пятницу 13-го было зарегистрировано 76 браков, а в 2022 году — 65. Новобрачные говорят, что к дате относятся спокойно, а семейное счастье зависит от них самих. Пятница 13-е считается «днем неприятностей». Это связано с суевериями, согласно которым, в этот день нужно быть готовым к чему-то плохому и ждать неудач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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