Губернатор Текслер наградил челябинского олигарха Рашникова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил почетным знаком основного совладельца и руководителя Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова в день его 75-летия. Соответствующее постановление опубликовано 13 октября на интернет-портале правовой информации.
«Постановляю. Наградить знаком отличия „За благое дело“ Рашникова Виктора Филипповича — председателя совета директоров ПАО „ММК“ за работу по созданию комфортной и благоприятной среды для населения Челябинской области, активную помощь в улучшении материально-технического обеспечения организаций образования и здравоохранения, расположенных на территории Челябинской области», — говорится в тексте документа.
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