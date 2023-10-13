Губернатор Текслер наградил челябинского олигарха Рашникова

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Алексей Текслер на СПП. Челябинск, рашников виктор, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) присвоил Виктору Рашникову (справа) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил почетным знаком основного совладельца и руководителя Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова в день его 75-летия. Соответствующее постановление опубликовано 13 октября на интернет-портале правовой информации.

«Постановляю. Наградить знаком отличия „За благое дело“ Рашникова Виктора Филипповича — председателя совета директоров ПАО „ММК“ за работу по созданию комфортной и благоприятной среды для населения Челябинской области, активную помощь в улучшении материально-технического обеспечения организаций образования и здравоохранения, расположенных на территории Челябинской области», — говорится в тексте документа.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил почетным знаком основного совладельца и руководителя Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова в день его 75-летия. Соответствующее постановление опубликовано 13 октября на интернет-портале правовой информации. «Постановляю. Наградить знаком отличия „За благое дело“ Рашникова Виктора Филипповича — председателя совета директоров ПАО „ММК“ за работу по созданию комфортной и благоприятной среды для населения Челябинской области, активную помощь в улучшении материально-технического обеспечения организаций образования и здравоохранения, расположенных на территории Челябинской области», — говорится в тексте документа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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