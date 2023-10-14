14 октября 2023
13 октября 2023

Челябинский мотоциклист на «Урале» врезался в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
От полученных травм мужчина скончался Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) водитель мотоцикла «Урал» 15 октября вылетел на электроопору и погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В 09:30 на улице Свердлова в поселке Шабурово Каслинского района произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель мотоцикла марки „Урал“ на повороте и выехал за пределы дороги, столкнувшись с электроопорой. Водитель погиб на месте», — заявили в пресс-службе.

В ГИБДД выяснили, что водитель не обладал правом управлять данным видом транспорта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в Коркино мужчина погиб, разбившись на мотоцикле «Урал». Он выехал за пределы проезжей части прямо в кювет. Водитель не имел прав, ко всему прочему мотоцикл был не зарегистрирован.

Водитель не обладал правом управлять данным видом транспорта
Водитель не обладал правом управлять данным видом транспорта
Фото:

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В Каслинском районе (Челябинская область) водитель мотоцикла «Урал» 15 октября вылетел на электроопору и погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В 09:30 на улице Свердлова в поселке Шабурово Каслинского района произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель мотоцикла марки „Урал“ на повороте и выехал за пределы дороги, столкнувшись с электроопорой. Водитель погиб на месте», — заявили в пресс-службе. В ГИБДД выяснили, что водитель не обладал правом управлять данным видом транспорта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Ранее в Коркино мужчина погиб, разбившись на мотоцикле «Урал». Он выехал за пределы проезжей части прямо в кювет. Водитель не имел прав, ко всему прочему мотоцикл был не зарегистрирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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