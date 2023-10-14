В Каслинском районе (Челябинская область) водитель мотоцикла «Урал» 15 октября вылетел на электроопору и погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В 09:30 на улице Свердлова в поселке Шабурово Каслинского района произошло смертельное ДТП. 31-летний водитель мотоцикла марки „Урал“ на повороте и выехал за пределы дороги, столкнувшись с электроопорой. Водитель погиб на месте», — заявили в пресс-службе.
В ГИБДД выяснили, что водитель не обладал правом управлять данным видом транспорта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее в Коркино мужчина погиб, разбившись на мотоцикле «Урал». Он выехал за пределы проезжей части прямо в кювет. Водитель не имел прав, ко всему прочему мотоцикл был не зарегистрирован.
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