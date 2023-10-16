В Перми машину затопило из-за прорыва водопровода

Компания «Новогор-Прикамье» выплатит пермяку компенсацию за затопленную машину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, дорожные знаки, ремонтные работы, движение перекрыто, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
Коммунальная авария стоила «Новогору» почти полмиллиона рублей Фото:

В Перми из-за прорыва водопровода затопило двор дома, где был припаркован автомобиль. Машина серьезно пострадала — водой залило сиденья, багажник и коробку передач. Об этом рассказали в Индустриальном районном суде, который рассматривал спор хозяина машины и коммунальщиков.

«Вода поступала из колодца. В результате затопило водительское и пассажирские сиденья, два задних сиденья, также были затоплены коврики на полах со стороны водителя и пассажира впереди, задние коврики, багажник, коробка передач», — говорится на сайте суда. Ущерб составил 370 тысяч рублей.

Суд признал, что ЧП случилось по вине компании «Новогор-Прикамье», которая обсуживает коммунальные сети. С нее в пользу автовладельца взыскали 370 тысяч рублей за ремонт машины, штраф в 100 тысяч, а также стоимость оценки повреждений и компенсацию морального вреда. Всего — 485 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми из-за прорыва водопровода затопило двор дома, где был припаркован автомобиль. Машина серьезно пострадала — водой залило сиденья, багажник и коробку передач. Об этом рассказали в Индустриальном районном суде, который рассматривал спор хозяина машины и коммунальщиков. «Вода поступала из колодца. В результате затопило водительское и пассажирские сиденья, два задних сиденья, также были затоплены коврики на полах со стороны водителя и пассажира впереди, задние коврики, багажник, коробка передач», — говорится на сайте суда. Ущерб составил 370 тысяч рублей. Суд признал, что ЧП случилось по вине компании «Новогор-Прикамье», которая обсуживает коммунальные сети. С нее в пользу автовладельца взыскали 370 тысяч рублей за ремонт машины, штраф в 100 тысяч, а также стоимость оценки повреждений и компенсацию морального вреда. Всего — 485 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...