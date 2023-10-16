В Перми машину затопило из-за прорыва водопровода

В Перми из-за прорыва водопровода затопило двор дома, где был припаркован автомобиль. Машина серьезно пострадала — водой залило сиденья, багажник и коробку передач. Об этом рассказали в Индустриальном районном суде, который рассматривал спор хозяина машины и коммунальщиков.
«Вода поступала из колодца. В результате затопило водительское и пассажирские сиденья, два задних сиденья, также были затоплены коврики на полах со стороны водителя и пассажира впереди, задние коврики, багажник, коробка передач», — говорится на сайте суда. Ущерб составил 370 тысяч рублей.
Суд признал, что ЧП случилось по вине компании «Новогор-Прикамье», которая обсуживает коммунальные сети. С нее в пользу автовладельца взыскали 370 тысяч рублей за ремонт машины, штраф в 100 тысяч, а также стоимость оценки повреждений и компенсацию морального вреда. Всего — 485 тысяч рублей.
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