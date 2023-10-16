Минюст ликвидировал пермскую школу парикмахеров

Министерство юстиции России ликвидировало пермскую школу «Арт-Стиль», обучавшую парикмахеров, и исключило ее из реестра юридических лиц. Об этом сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми.
«Суд решил: ликвидировать Автономной некоммерческой организации Пермская школа профессионального обучения „Арт-Стиль“. Исключить Автономную некоммерческую организацию Пермская школа профессионального обучения „Арт-Стиль“ из Единого государственного реестра юридических лиц, в целях поддержания сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в актуальном состоянии», — говорится в решении.
Согласно данным на открытых источниках, школа занималась обучением профессиональных парикмахеров и визажистов. Организация была ликвидирована по решению властей из-за фактического прекращения деятельности. Школа более года не предоставляла сведений о своей деятельности.
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