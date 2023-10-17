Пермский торговец хлебом получила права на использование «Счастья не за горами»

17 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Художник создавший оригинальный арт-объект выступил против регистрации бренда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский бизнесмен Алексей Мальцев заключил договор об использовании бренда «Счастье не за горами» с предпринимательницей, которая занимается продажей хлебобулочных изделий. Это первый договор, заключенный на использование пермского бренда. «Предприниматель из Нытвенского района Алексей Мальцев начал оказывать услуги по предоставлению лицензионных прав на бренд „Счастье не за горами“. 27 сентября он заключил первый лицензионный договор с предпринимательницей из Перми, которая специализируется на продаже хлебобулочных изделий», — сообщает «Текст». Права на использование в нескольких товарных категориях пермского бренда Мальцев получил прошедшей весной. Права действуют до 2032 года. Против регистрации прав на данный бренд выступает художник арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной в Перми Борис Матросов. Его ходатайство Росреестр рассмотрит в ноябре.

Пермский бизнесмен Алексей Мальцев заключил договор об использовании бренда «Счастье не за горами» с предпринимательницей, которая занимается продажей хлебобулочных изделий. Это первый договор, заключенный на использование пермского бренда. «Предприниматель из Нытвенского района Алексей Мальцев начал оказывать услуги по предоставлению лицензионных прав на бренд „Счастье не за горами“. 27 сентября он заключил первый лицензионный договор с предпринимательницей из Перми, которая специализируется на продаже хлебобулочных изделий», — сообщает «Текст». Права на использование в нескольких товарных категориях пермского бренда Мальцев получил прошедшей весной. Права действуют до 2032 года. Против регистрации прав на данный бренд выступает художник арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной в Перми Борис Матросов. Его ходатайство Росреестр рассмотрит в ноябре.