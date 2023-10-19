Свердловские предприятия направили миллиарды рублей на проект Путина

Министр: свердловские предприятия вложили в экологию 3,5 млрд рублей
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Прогулка по Нижнему Тагилу, нижний тагил, промышленность, завод, выбросы, дым над городом, предприятие, городской пейзаж, экология
Деньги направлены на борьбу с выбросами Фото:

Предприятия Свердловской области для выполнения планов экологического нацпроекта вложили 3,5 миллиарда рублей. Деньги потратили на уменьшение выбросов в атмосферу — их удалось сократить на 97 тысяч тонн, сообщил региональный министр экологии Денис Мамонтов.

«В прошлом году существенно ужесточились нормативы по оценке влияния на человека факторов окружающей среды. Это привело к изменению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха. Изменились нормативы по марганцу, формальдегиду и взвешенным веществам. Для выполнения новый требований предприятиям пришлось дополнительно вложить 3,5 миллиарда рублей», — передает слова министра департамент информполитики региона.

По его словам, увеличение затрат привело к снижению суммарного объема выбросов на 97 тысяч тонн. Также министр добавил, что общие затраты на экологические программы предприятий в 2022 году составили 37,7 миллиарда рублей.

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Предприятия Свердловской области для выполнения планов экологического нацпроекта вложили 3,5 миллиарда рублей. Деньги потратили на уменьшение выбросов в атмосферу — их удалось сократить на 97 тысяч тонн, сообщил региональный министр экологии Денис Мамонтов. «В прошлом году существенно ужесточились нормативы по оценке влияния на человека факторов окружающей среды. Это привело к изменению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха. Изменились нормативы по марганцу, формальдегиду и взвешенным веществам. Для выполнения новый требований предприятиям пришлось дополнительно вложить 3,5 миллиарда рублей», — передает слова министра департамент информполитики региона. По его словам, увеличение затрат привело к снижению суммарного объема выбросов на 97 тысяч тонн. Также министр добавил, что общие затраты на экологические программы предприятий в 2022 году составили 37,7 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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