Свердловские предприятия направили миллиарды рублей на проект Путина

Министр: свердловские предприятия вложили в экологию 3,5 млрд рублей

19 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Деньги направлены на борьбу с выбросами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприятия Свердловской области для выполнения планов экологического нацпроекта вложили 3,5 миллиарда рублей. Деньги потратили на уменьшение выбросов в атмосферу — их удалось сократить на 97 тысяч тонн, сообщил региональный министр экологии Денис Мамонтов. «В прошлом году существенно ужесточились нормативы по оценке влияния на человека факторов окружающей среды. Это привело к изменению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха. Изменились нормативы по марганцу, формальдегиду и взвешенным веществам. Для выполнения новый требований предприятиям пришлось дополнительно вложить 3,5 миллиарда рублей», — передает слова министра департамент информполитики региона. По его словам, увеличение затрат привело к снижению суммарного объема выбросов на 97 тысяч тонн. Также министр добавил, что общие затраты на экологические программы предприятий в 2022 году составили 37,7 миллиарда рублей.

Предприятия Свердловской области для выполнения планов экологического нацпроекта вложили 3,5 миллиарда рублей. Деньги потратили на уменьшение выбросов в атмосферу — их удалось сократить на 97 тысяч тонн, сообщил региональный министр экологии Денис Мамонтов. «В прошлом году существенно ужесточились нормативы по оценке влияния на человека факторов окружающей среды. Это привело к изменению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха. Изменились нормативы по марганцу, формальдегиду и взвешенным веществам. Для выполнения новый требований предприятиям пришлось дополнительно вложить 3,5 миллиарда рублей», — передает слова министра департамент информполитики региона. По его словам, увеличение затрат привело к снижению суммарного объема выбросов на 97 тысяч тонн. Также министр добавил, что общие затраты на экологические программы предприятий в 2022 году составили 37,7 миллиарда рублей.