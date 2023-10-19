19 октября 2023

Екатеринбургские пожарные вытащили из горящей квартиры двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание, пожарный
В тушении пожара приняли участие семь сотрудников МЧС Фото:

В Екатеринбурге на улице Гражданской Войны произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Во время возгорания сотрудники МЧС вытащили из квартиры двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 00:38 часов поступило сообщение о пожаре общей площадью два квадратных метра в квартире на первом этаже жилого дома. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались по лестничным маршам три человека», — сказано в сообщении.

В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и семь человек личного состава. В 00:48 часов огонь локализован, а в 01:32 часа завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

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В Екатеринбурге на улице Гражданской Войны произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Во время возгорания сотрудники МЧС вытащили из квартиры двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В 00:38 часов поступило сообщение о пожаре общей площадью два квадратных метра в квартире на первом этаже жилого дома. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались по лестничным маршам три человека», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и семь человек личного состава. В 00:48 часов огонь локализован, а в 01:32 часа завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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