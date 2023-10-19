Екатеринбургские пожарные вытащили из горящей квартиры двух человек

20 октября 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

В тушении пожара приняли участие семь сотрудников МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Гражданской Войны произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Во время возгорания сотрудники МЧС вытащили из квартиры двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В 00:38 часов поступило сообщение о пожаре общей площадью два квадратных метра в квартире на первом этаже жилого дома. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались по лестничным маршам три человека», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и семь человек личного состава. В 00:48 часов огонь локализован, а в 01:32 часа завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

В Екатеринбурге на улице Гражданской Войны произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Во время возгорания сотрудники МЧС вытащили из квартиры двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В 00:38 часов поступило сообщение о пожаре общей площадью два квадратных метра в квартире на первом этаже жилого дома. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались по лестничным маршам три человека», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и семь человек личного состава. В 00:48 часов огонь локализован, а в 01:32 часа завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.