Екатеринбургские пожарные вытащили из горящей квартиры двух человек

В Екатеринбурге на улице Гражданской Войны произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Во время возгорания сотрудники МЧС вытащили из квартиры двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 00:38 часов поступило сообщение о пожаре общей площадью два квадратных метра в квартире на первом этаже жилого дома. Звеном газодымозащитной службы спасены два человека. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались по лестничным маршам три человека», — сказано в сообщении.
В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и семь человек личного состава. В 00:48 часов огонь локализован, а в 01:32 часа завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.
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