Суд отправил в колонию мать, которая истязала детей в Свердловской области

Каменский районный суд отправил в колонию строгого режима мать, которая на протяжении девяти месяцев истязала двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Женщина на протяжении девяти месяцев, в период с мая 2021-го по январь 2022-й, истязала двоих сыновей. Ее отправили в колонию на три с половиной года», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».
Мальчикам четыре года и 12 лет. По версии следствия, женщина периодически избивала детей: сталкивала со стула, с детской кроватки, хватая за волосы. Кроме того, она пыталась задушить подушкой ребенка.
Теперь мальчики живут с отцом и с несовершеннолетними сестрами и братом. С женщины также взыскали компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.