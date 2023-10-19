19 октября 2023

Суд отправил в колонию мать, которая истязала детей в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Женщину отправили на три с половиной года в колонию строго режима Фото:

Каменский районный суд отправил в колонию строгого режима мать, которая на протяжении девяти месяцев истязала двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Женщина на протяжении девяти месяцев, в период с мая 2021-го по январь 2022-й, истязала двоих сыновей. Ее отправили в колонию на три с половиной года», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».

Мальчикам четыре года и 12 лет. По версии следствия, женщина периодически избивала детей: сталкивала со стула, с детской кроватки, хватая за волосы. Кроме того, она пыталась задушить подушкой ребенка.

Теперь мальчики живут с отцом и с несовершеннолетними сестрами и братом. С женщины также взыскали компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Каменский районный суд отправил в колонию строгого режима мать, которая на протяжении девяти месяцев истязала двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Женщина на протяжении девяти месяцев, в период с мая 2021-го по январь 2022-й, истязала двоих сыновей. Ее отправили в колонию на три с половиной года», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Мальчикам четыре года и 12 лет. По версии следствия, женщина периодически избивала детей: сталкивала со стула, с детской кроватки, хватая за волосы. Кроме того, она пыталась задушить подушкой ребенка. Теперь мальчики живут с отцом и с несовершеннолетними сестрами и братом. С женщины также взыскали компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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