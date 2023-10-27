Песков высказался о сравнении ситуации в Газе с блокадой Ленинграда

Песков: ситуацией в Газе озабочены почти все страны мира

Дмитрий Песков заявил о необходимости борьбы с терроризмом во всех его проявлениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Терроризм нельзя оправдывать ни при каких обстоятельствах, а ситуация в секторе Газа является предметом озабоченности практически каждой страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сравнение блокады Газы с блокадой Ленинграда.

«Действительно, терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это соответствует нашей последовательной позиции. Что касается Газы, <…> там происходит гуманитарная катастрофа, которая является предметом озабоченности практически всех стран мира», — сказал Дмитрий Песков в общении с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого Иерусалим начал полную блокаду анклава.