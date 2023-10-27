27 октября 2023

Песков высказался о сравнении ситуации в Газе с блокадой Ленинграда

Песков: ситуацией в Газе озабочены почти все страны мира
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о необходимости борьбы с терроризмом во всех его проявлениях Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Терроризм нельзя оправдывать ни при каких обстоятельствах, а ситуация в секторе Газа является предметом озабоченности практически каждой страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сравнение блокады Газы с блокадой Ленинграда.

«Действительно, терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это соответствует нашей последовательной позиции. Что касается Газы, <…> там происходит гуманитарная катастрофа, которая является предметом озабоченности практически всех стран мира», — сказал Дмитрий Песков в общении с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого Иерусалим начал полную блокаду анклава.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Терроризм нельзя оправдывать ни при каких обстоятельствах, а ситуация в секторе Газа является предметом озабоченности практически каждой страны мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сравнение блокады Газы с блокадой Ленинграда. «Действительно, терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это соответствует нашей последовательной позиции. Что касается Газы, <…> там происходит гуманитарная катастрофа, которая является предметом озабоченности практически всех стран мира», — сказал Дмитрий Песков в общении с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого Иерусалим начал полную блокаду анклава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...