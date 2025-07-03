Карпин заявил, что зарплаты футболистов в России завышены минимум на 50%

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В случае, если финансирование государственных компаний прекратится, то зарплаты перестанут быть завышенными, заявил Карпин
В случае, если финансирование государственных компаний прекратится, то зарплаты перестанут быть завышенными, заявил Карпин Фото:

Зарплаты футболистов завышены минимум на половину. Такой комментарий дал тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью РБК.

 «На 50% минимум», — так ответил Карпин на вопрос журналиста про завышенные зарплаты футболистов в России. Этими словами тренер подтвердил факт завышенной заработной платы игроков.

Также тренер поделился мнением, что будет в случае, если финансирование футбола от государственных компаний уменьшится. Валерий Карпин сказал, что рынок будет «просто реальным» и ни у кого не будет завышенных зарплат.

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Зарплаты футболистов завышены минимум на половину. Такой комментарий дал тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью РБК.  «На 50% минимум», — так ответил Карпин на вопрос журналиста про завышенные зарплаты футболистов в России. Этими словами тренер подтвердил факт завышенной заработной платы игроков. Также тренер поделился мнением, что будет в случае, если финансирование футбола от государственных компаний уменьшится. Валерий Карпин сказал, что рынок будет «просто реальным» и ни у кого не будет завышенных зарплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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