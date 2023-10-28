HRW: Израиль отключил связь в Газе для прикрытия собственных зверств

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Более двух миллионов жителей оказались отключены от связи Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Отключение связи в секторе Газа может прикрыть нарушения прав человека. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

«Это сокрытие информации может обеспечить прикрытие для массовых зверств и способствовать безнаказанности за нарушения прав человека», — говорится в заявлении организации, его содержание приводит издание News18. Отмечается, что в результате отключений более двух миллионов жителей оказались отключены от внешнего мира.

Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. После чего Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Отмечалось, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов, а люди не могут найти безопасные места.

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Отключение связи в секторе Газа может прикрыть нарушения прав человека. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch. «Это сокрытие информации может обеспечить прикрытие для массовых зверств и способствовать безнаказанности за нарушения прав человека», — говорится в заявлении организации, его содержание приводит издание News18. Отмечается, что в результате отключений более двух миллионов жителей оказались отключены от внешнего мира. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. После чего Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Отмечалось, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов, а люди не могут найти безопасные места.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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