HRW: Израиль отключил связь в Газе для прикрытия собственных зверств

28 октября 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Более двух миллионов жителей оказались отключены от связи Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Отключение связи в секторе Газа может прикрыть нарушения прав человека. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch. «Это сокрытие информации может обеспечить прикрытие для массовых зверств и способствовать безнаказанности за нарушения прав человека», — говорится в заявлении организации, его содержание приводит издание News18. Отмечается, что в результате отключений более двух миллионов жителей оказались отключены от внешнего мира. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. После чего Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Отмечалось, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов, а люди не могут найти безопасные места.

Отключение связи в секторе Газа может прикрыть нарушения прав человека. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch. «Это сокрытие информации может обеспечить прикрытие для массовых зверств и способствовать безнаказанности за нарушения прав человека», — говорится в заявлении организации, его содержание приводит издание News18. Отмечается, что в результате отключений более двух миллионов жителей оказались отключены от внешнего мира. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. После чего Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Отмечалось, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов, а люди не могут найти безопасные места.