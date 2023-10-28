HRW: Израиль отключил связь в Газе для прикрытия собственных зверств

Отключение связи в секторе Газа может прикрыть нарушения прав человека. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.
«Это сокрытие информации может обеспечить прикрытие для массовых зверств и способствовать безнаказанности за нарушения прав человека», — говорится в заявлении организации, его содержание приводит издание News18. Отмечается, что в результате отключений более двух миллионов жителей оказались отключены от внешнего мира.
Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. После чего Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Отмечалось, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов, а люди не могут найти безопасные места.
Отключение связи в секторе Газа может прикрыть нарушения прав человека. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch. «Это сокрытие информации может обеспечить прикрытие для массовых зверств и способствовать безнаказанности за нарушения прав человека», — говорится в заявлении организации, его содержание приводит издание News18. Отмечается, что в результате отключений более двух миллионов жителей оказались отключены от внешнего мира. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. URA.RU приводило главную информацию о том, что известно о ее начале. После чего Израиль отключил сектор Газа от сотовой связи и интернета. Отмечалось, что в результате этого скорые и спецслужбы не могут координировать свои действия для спасения раненых и извлечения пропавших без вести людей из-под завалов, а люди не могут найти безопасные места.