Прохожие не дали детям спуститься
В Перми дети связали простыни и пытались спуститься по ним вниз на улицу с балкона восьмого этажа. Фотографию происшествия опубликовали в социальных сетях
«Вчера днем в Перми дети хотели спуститься с восьмого этажа по простыням. Очевидцы спугнули их, сказали, что сейчас вызовут полицию», — пишет telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, Новости».
URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.
Дети хотели спуститься с восьмого этажа
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!