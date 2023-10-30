В Перми дети пытались выбраться с балкона по простыням. Фото

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Разное. Челябинск., балкон, жилье, недвижимость, белье, новостройки, дом
Прохожие не дали детям спуститься Фото:

В Перми дети связали простыни и пытались спуститься по ним вниз на улицу с балкона восьмого этажа. Фотографию происшествия опубликовали в социальных сетях

«Вчера днем в Перми дети хотели спуститься с восьмого этажа по простыням. Очевидцы спугнули их, сказали, что сейчас вызовут полицию», — пишет telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, Новости».

URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.

Дети хотели спуститься с восьмого этажа
Дети хотели спуститься с восьмого этажа

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В Перми дети связали простыни и пытались спуститься по ним вниз на улицу с балкона восьмого этажа. Фотографию происшествия опубликовали в социальных сетях «Вчера днем в Перми дети хотели спуститься с восьмого этажа по простыням. Очевидцы спугнули их, сказали, что сейчас вызовут полицию», — пишет telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, Новости». URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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