Прохожие не дали детям спуститься Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми дети связали простыни и пытались спуститься по ним вниз на улицу с балкона восьмого этажа. Фотографию происшествия опубликовали в социальных сетях

«Вчера днем в Перми дети хотели спуститься с восьмого этажа по простыням. Очевидцы спугнули их, сказали, что сейчас вызовут полицию», — пишет telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, Новости».

URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми. Ответ на него ожидается.