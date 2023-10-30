В Челябинске в следующем году благоустроят территорию возле ТРК «Родник». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе мэрии.
«В 2024 году на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской обустроят широкие тротуары, разместят парковые скамейки и урны. Над тротуарами появятся гирлянды с крупными лампочками. Взрослые деревья по максимуму сохранят и проведут дополнительное озеленение. Построят пешеходный мостик для перехода через детскую железную дорогу», — уточнили в пресс-службе.
Изюминкой зоны отдыха станет сухой ручей с руслом, заполненным слоем камней, окруженный валунами и зеленью. У ручья будет не только декоративная функция — весной он будет отводить потоки талой воды. Работы начнутся в апреле, а завершить благоустройство планируется в августе.
Сейчас территория напротив ТРК не дает возможности для отдыха — здесь нет скамеек, освещения и других атрибутов паркового пространства
Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Имеющиеся деревья сохранят и высадят новые
Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Для безопасного перехода детской железной дороги построят пешеходный мостик
В Челябинске в следующем году благоустроят территорию возле ТРК «Родник». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «В 2024 году на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской обустроят широкие тротуары, разместят парковые скамейки и урны. Над тротуарами появятся гирлянды с крупными лампочками. Взрослые деревья по максимуму сохранят и проведут дополнительное озеленение. Построят пешеходный мостик для перехода через детскую железную дорогу», — уточнили в пресс-службе. Изюминкой зоны отдыха станет сухой ручей с руслом, заполненным слоем камней, окруженный валунами и зеленью. У ручья будет не только декоративная функция — весной он будет отводить потоки талой воды. Работы начнутся в апреле, а завершить благоустройство планируется в августе.