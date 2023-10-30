30 октября 2023

В Челябинске обустроят парк возле ТРК «Родник». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Родник. Ашан. Челябинск., трк родник
Территория возле ТРК «Родник» преобразится в 2024 году Фото:

В Челябинске в следующем году благоустроят территорию возле ТРК «Родник». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

«В 2024 году на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской обустроят широкие тротуары, разместят парковые скамейки и урны. Над тротуарами появятся гирлянды с крупными лампочками. Взрослые деревья по максимуму сохранят и проведут дополнительное озеленение. Построят пешеходный мостик для перехода через детскую железную дорогу», — уточнили в пресс-службе.

Изюминкой зоны отдыха станет сухой ручей с руслом, заполненным слоем камней, окруженный валунами и зеленью. У ручья будет не только декоративная функция — весной он будет отводить потоки талой воды. Работы начнутся в апреле, а завершить благоустройство планируется в августе.

Сейчас территория напротив ТРК не дает возможности для отдыха — здесь нет скамеек, освещения и других атрибутов паркового пространства
Сейчас территория напротив ТРК не дает возможности для отдыха — здесь нет скамеек, освещения и других атрибутов паркового пространства
Фото:
Имеющиеся деревья сохранят и высадят новые
Имеющиеся деревья сохранят и высадят новые
Фото:
Для безопасного перехода детской железной дороги построят пешеходный мостик
Для безопасного перехода детской железной дороги построят пешеходный мостик
Фото:

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В Челябинске в следующем году благоустроят территорию возле ТРК «Родник». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «В 2024 году на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской обустроят широкие тротуары, разместят парковые скамейки и урны. Над тротуарами появятся гирлянды с крупными лампочками. Взрослые деревья по максимуму сохранят и проведут дополнительное озеленение. Построят пешеходный мостик для перехода через детскую железную дорогу», — уточнили в пресс-службе. Изюминкой зоны отдыха станет сухой ручей с руслом, заполненным слоем камней, окруженный валунами и зеленью. У ручья будет не только декоративная функция — весной он будет отводить потоки талой воды. Работы начнутся в апреле, а завершить благоустройство планируется в августе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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