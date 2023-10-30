В Челябинске обустроят парк возле ТРК «Родник». Фото 31 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 + Территория возле ТРК «Родник» преобразится в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в следующем году благоустроят территорию возле ТРК «Родник». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «В 2024 году на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской обустроят широкие тротуары, разместят парковые скамейки и урны. Над тротуарами появятся гирлянды с крупными лампочками. Взрослые деревья по максимуму сохранят и проведут дополнительное озеленение. Построят пешеходный мостик для перехода через детскую железную дорогу», — уточнили в пресс-службе. Изюминкой зоны отдыха станет сухой ручей с руслом, заполненным слоем камней, окруженный валунами и зеленью. У ручья будет не только декоративная функция — весной он будет отводить потоки талой воды. Работы начнутся в апреле, а завершить благоустройство планируется в августе. Сейчас территория напротив ТРК не дает возможности для отдыха — здесь нет скамеек, освещения и других атрибутов паркового пространства Фото: пресс-служба администрации Челябинска Имеющиеся деревья сохранят и высадят новые Фото: пресс-служба администрации Челябинска Для безопасного перехода детской железной дороги построят пешеходный мостик Фото: пресс-служба администрации Челябинска В Челябинске в следующем году благоустроят территорию возле ТРК «Родник». Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «В 2024 году на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской обустроят широкие тротуары, разместят парковые скамейки и урны. Над тротуарами появятся гирлянды с крупными лампочками. Взрослые деревья по максимуму сохранят и проведут дополнительное озеленение. Построят пешеходный мостик для перехода через детскую железную дорогу», — уточнили в пресс-службе. Изюминкой зоны отдыха станет сухой ручей с руслом, заполненным слоем камней, окруженный валунами и зеленью. У ручья будет не только декоративная функция — весной он будет отводить потоки талой воды. Работы начнутся в апреле, а завершить благоустройство планируется в августе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям