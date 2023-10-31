Роспотребнадзор рассказал о последствиях взрыва на соликамском заводе

В Соликамске Пермского края, где на местном заводе «Урал» произошел взрыв, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Как выяснилось, превышения допустимым норм загрязняющих веществ нет.
«Отбор проб воздуха осуществлялся на границе ближайшей к предприятию жилой застройке в трех точках с учетом направления ветра. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Взрыв на заводе «Урал» произошел 31 октября. В результате в здании выбиты окна и двери. Пострадавших нет.
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