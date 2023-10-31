Роспотребнадзор рассказал о последствиях взрыва на соликамском заводе

После взрыва на оборонном заводе в Соликамске воздух остался чистым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественно экологическая организация АнтиСмог. Пробы воздуха на эндогенных пожарах на озере Курочкино у поселка Старокамышинск. Копейск, Челябинск, маленкин евгений, газоанализатор, кульпин андрей, геоплан
Пробы воздуха превышения норм не выявили Фото:

В Соликамске Пермского края, где на местном заводе «Урал» произошел взрыв, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Как выяснилось, превышения допустимым норм загрязняющих веществ нет.

«Отбор проб воздуха осуществлялся на границе ближайшей к предприятию жилой застройке в трех точках с учетом направления ветра. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Взрыв на заводе «Урал» произошел 31 октября. В результате в здании выбиты окна и двери. Пострадавших нет.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края, где на местном заводе «Урал» произошел взрыв, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Как выяснилось, превышения допустимым норм загрязняющих веществ нет. «Отбор проб воздуха осуществлялся на границе ближайшей к предприятию жилой застройке в трех точках с учетом направления ветра. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Взрыв на заводе «Урал» произошел 31 октября. В результате в здании выбиты окна и двери. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...