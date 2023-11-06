06 ноября 2023

Миасский автозавод налаживает производство новых грузовиков с Китаем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты заксобрания на автозаводе «Урал» в Миассе. Челябинск, уралаз, автозавод урал, конвейер
На предприятии «АМТ» побывал министр промышленности Павел Рыжий Фото:

В Миассе Челябинской области компания «АМТ» налаживает производство нового улучшенного модельного ряда грузовиков вместе с партнерами из КНР. Об этом 7 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минпрома.

«Завод „АМТ“ в Миассе (ранее „Ивеко-АМТ“) активно развивает сотрудничество с китайской компанией HONGYAN. Вместе с партнерами на миасском предприятии налаживают производство нового модельного ряда грузовых автомобилей с улучшенными техническими характеристиками», — уточнили в пресс-службе.

Как заявили в ведомстве, на предприятие с визитом приехал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов области Павел Рыжий. Гендиректор «АМТ» Владимир Новик провел для него экскурсию.

«АМТ — одно из предприятий, вышедших из партнерства с компаниями недружественных государств и нашедших им замену на Востоке. Завод не перепродает китайские машины и не занимается их сборкой, а под требования заказчиков создает из китайских комплектующих новые мощные отечественные грузовики. Завод быстро расширяется, планирует строить новый цех», — цитирует пресс-служба Рыжего.

Министр отметил, что задача ведомства стоит в вовлечении предприятия в комплексную программу поддержки. Будут рассмотрены вопросы промипотеки или субсидирования процентных ставок, привлечения компании в участии в профильных конкурсах и предоставления возможности стать поставщиком нефтегазовых гигантов. В проработке — применение грузовиков в освоении золотых месторождений на Чукотке.

В рамках сотрудничества с китайским партнером предприятие планирует в 2024 году выпустить 1200 грузовиков
В рамках сотрудничества с китайским партнером предприятие планирует в 2024 году выпустить 1200 грузовиков
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Для министра промышленности области Павла Рыжего (слева) провели экскурсию по производственным площадкам компании
Для министра промышленности области Павла Рыжего (слева) провели экскурсию по производственным площадкам компании
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В Миассе Челябинской области компания «АМТ» налаживает производство нового улучшенного модельного ряда грузовиков вместе с партнерами из КНР. Об этом 7 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минпрома. «Завод „АМТ“ в Миассе (ранее „Ивеко-АМТ“) активно развивает сотрудничество с китайской компанией HONGYAN. Вместе с партнерами на миасском предприятии налаживают производство нового модельного ряда грузовых автомобилей с улучшенными техническими характеристиками», — уточнили в пресс-службе. Как заявили в ведомстве, на предприятие с визитом приехал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов области Павел Рыжий. Гендиректор «АМТ» Владимир Новик провел для него экскурсию. «АМТ — одно из предприятий, вышедших из партнерства с компаниями недружественных государств и нашедших им замену на Востоке. Завод не перепродает китайские машины и не занимается их сборкой, а под требования заказчиков создает из китайских комплектующих новые мощные отечественные грузовики. Завод быстро расширяется, планирует строить новый цех», — цитирует пресс-служба Рыжего. Министр отметил, что задача ведомства стоит в вовлечении предприятия в комплексную программу поддержки. Будут рассмотрены вопросы промипотеки или субсидирования процентных ставок, привлечения компании в участии в профильных конкурсах и предоставления возможности стать поставщиком нефтегазовых гигантов. В проработке — применение грузовиков в освоении золотых месторождений на Чукотке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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