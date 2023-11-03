03 ноября 2023

На трассе М5 Уфа — Челябинск столкнулось две фуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, окрестности миасса, дорога
На М5 столкнулись «МАН» и «Скания» Фото:

Неподалеку от поворота на Бердяуш (Челябинская область) вечером 4 ноября на 1705 километре трассы М5 Уфа — Челябинск произошло ДТП между двумя грузовиками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП на территории Саткинского района на 1705 километре автодороги „Москва-Челябинск“. По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем „МАН“ с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем „Скания“ под управлением водителя 1976 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. На момент выхода новости движение на данном участке дороги не затруднено.

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Неподалеку от поворота на Бердяуш (Челябинская область) вечером 4 ноября на 1705 километре трассы М5 Уфа — Челябинск произошло ДТП между двумя грузовиками. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП на территории Саткинского района на 1705 километре автодороги „Москва-Челябинск“. По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем „МАН“ с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем „Скания“ под управлением водителя 1976 года рождения», — пояснили в ведомстве. В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. На момент выхода новости движение на данном участке дороги не затруднено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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