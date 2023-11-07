В Челябинске умерла молодой руководитель региональной Общественной палаты. Фото

08 ноября 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Евгения Козлова родилась 3 января 1991 года в Курганской области Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске умерла заместитель руководителя региональной Общественной палаты Евгения Козлова. Ей было 32 года. Коллеги запомнили ее красивым, отзывчивым и целеустремленным человеком. «Невосполнимая утрата. Она была красивой, жизнерадостной и целеустремленной. Уважали за профессионализм и ответственность, любили за доброту, отзывчивость и чуткое сердце», — заявил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. Евгения Козлова родилась 3 января 1991 года в селе Белозерское Курганской области. В 2013 году она окончила Южно-Уральский Государственный университет, в 2014 она была трудоустроена в аппарат ОП на должность главного специалиста. В 2017 году она заняла должность замруководителя по работе с профильными комиссиями. Общественная палата Челябинской области выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Фото: сайт ОП Челябинской области

В Челябинске умерла заместитель руководителя региональной Общественной палаты Евгения Козлова. Ей было 32 года. Коллеги запомнили ее красивым, отзывчивым и целеустремленным человеком. «Невосполнимая утрата. Она была красивой, жизнерадостной и целеустремленной. Уважали за профессионализм и ответственность, любили за доброту, отзывчивость и чуткое сердце», — заявил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. Евгения Козлова родилась 3 января 1991 года в селе Белозерское Курганской области. В 2013 году она окончила Южно-Уральский Государственный университет, в 2014 она была трудоустроена в аппарат ОП на должность главного специалиста. В 2017 году она заняла должность замруководителя по работе с профильными комиссиями.