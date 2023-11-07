07 ноября 2023

В Челябинске умерла молодой руководитель региональной Общественной палаты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, камин, свечи, освещение, тепло
Евгения Козлова родилась 3 января 1991 года в Курганской области Фото:

В Челябинске умерла заместитель руководителя региональной Общественной палаты Евгения Козлова. Ей было 32 года. Коллеги запомнили ее красивым, отзывчивым и целеустремленным человеком.

«Невосполнимая утрата. Она была красивой, жизнерадостной и целеустремленной. Уважали за профессионализм и ответственность, любили за доброту, отзывчивость и чуткое сердце», — заявил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Евгения Козлова родилась 3 января 1991 года в селе Белозерское Курганской области. В 2013 году она окончила Южно-Уральский Государственный университет, в 2014 она была трудоустроена в аппарат ОП на должность главного специалиста. В 2017 году она заняла должность замруководителя по работе с профильными комиссиями.

Общественная палата Челябинской области выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким
Общественная палата Челябинской области выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким
Фото:

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В Челябинске умерла заместитель руководителя региональной Общественной палаты Евгения Козлова. Ей было 32 года. Коллеги запомнили ее красивым, отзывчивым и целеустремленным человеком. «Невосполнимая утрата. Она была красивой, жизнерадостной и целеустремленной. Уважали за профессионализм и ответственность, любили за доброту, отзывчивость и чуткое сердце», — заявил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. Евгения Козлова родилась 3 января 1991 года в селе Белозерское Курганской области. В 2013 году она окончила Южно-Уральский Государственный университет, в 2014 она была трудоустроена в аппарат ОП на должность главного специалиста. В 2017 году она заняла должность замруководителя по работе с профильными комиссиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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