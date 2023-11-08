В РФ хотят упростить ввоз сырья из Грузии для производства коньяка

09 ноября 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Правительство РФ рассматривает варианты упрощенного ввоза коньяка из Грузии Фото: Размик Закарян © URA.RU В РФ планируют упростить процедуру ввоза коньячного дистиллята из Грузии, чтобы отечественные производители алкогольного напитка не испытывали проблем с сырьем. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «В адрес Минфина направлена просьба об упрощении процедуры контроля в отношении сырья из Грузии. Авторы инициативы предлагают ввести режим проверки, аналогичный контролю продукции из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз. Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства, напрямую от производителя экономически выгоднее для получателя», — передает сообщение ведомства газета «Известия». По данным «Союзконьяка», жесткий контроль привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в РФ под видом продукции из Армении и Казахстана. Эти страны на данный момент являются основными поставщиками коньячного дистиллята в Россию. Производители отмечают, что в стране наблюдается дефицит сырья, более 70% привозят из-за рубежа. Ранее в «Союзконьяке» выяснили, что из 10 бутылок импортного коньяка только одна соответствует ГОСТу. За год было проверено порядка 70 образцов. Наиболее часто встречаются два несоответствия — применение невиноградных спиртов и завышение возраста коньячной продукции, передает «Национальной службы новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ планируют упростить процедуру ввоза коньячного дистиллята из Грузии, чтобы отечественные производители алкогольного напитка не испытывали проблем с сырьем. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина РФ. «В адрес Минфина направлена просьба об упрощении процедуры контроля в отношении сырья из Грузии. Авторы инициативы предлагают ввести режим проверки, аналогичный контролю продукции из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз. Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства, напрямую от производителя экономически выгоднее для получателя», — передает сообщение ведомства газета «Известия». По данным «Союзконьяка», жесткий контроль привел к тому, что грузинское сырье стало попадать в РФ под видом продукции из Армении и Казахстана. Эти страны на данный момент являются основными поставщиками коньячного дистиллята в Россию. Производители отмечают, что в стране наблюдается дефицит сырья, более 70% привозят из-за рубежа. Ранее в «Союзконьяке» выяснили, что из 10 бутылок импортного коньяка только одна соответствует ГОСТу. За год было проверено порядка 70 образцов. Наиболее часто встречаются два несоответствия — применение невиноградных спиртов и завышение возраста коньячной продукции, передает «Национальной службы новостей».