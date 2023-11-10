Онкобольную девочку из Невьянска, которой Путин подарил куклу, прооперировали

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, нейрохирургия, врачи
Врачи НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева сделали сложную операцию Еве Фото:

Девочку из Невьянска (Свердловская область) Еву, которой президент России Владимир Путин подарил куклу, прооперировали. Сложное хирургическое вмешательство провели врачи Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом журналисту URA.RU сообщила мама юной свердловчанки Евгения Алферьева.

«Утром Еву забрали на операцию. Спустя практически 8 часов дочку привезли в палату. У Евы все хорошо», — отметила Евгения Алферьева.

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева был создан по решению Владимира Путина в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в 2007.

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Девочку из Невьянска (Свердловская область) Еву, которой президент России Владимир Путин подарил куклу, прооперировали. Сложное хирургическое вмешательство провели врачи Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом журналисту URA.RU сообщила мама юной свердловчанки Евгения Алферьева. «Утром Еву забрали на операцию. Спустя практически 8 часов дочку привезли в палату. У Евы все хорошо», — отметила Евгения Алферьева. Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева был создан по решению Владимира Путина в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в 2007.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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