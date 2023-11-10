Онкобольную девочку из Невьянска, которой Путин подарил куклу, прооперировали

10 ноября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Врачи НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева сделали сложную операцию Еве Фото: Илья Московец © URA.RU Девочку из Невьянска (Свердловская область) Еву, которой президент России Владимир Путин подарил куклу, прооперировали. Сложное хирургическое вмешательство провели врачи Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом журналисту URA.RU сообщила мама юной свердловчанки Евгения Алферьева. «Утром Еву забрали на операцию. Спустя практически 8 часов дочку привезли в палату. У Евы все хорошо», — отметила Евгения Алферьева. Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева был создан по решению Владимира Путина в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в 2007.

Девочку из Невьянска (Свердловская область) Еву, которой президент России Владимир Путин подарил куклу, прооперировали. Сложное хирургическое вмешательство провели врачи Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом журналисту URA.RU сообщила мама юной свердловчанки Евгения Алферьева. «Утром Еву забрали на операцию. Спустя практически 8 часов дочку привезли в палату. У Евы все хорошо», — отметила Евгения Алферьева. Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева был создан по решению Владимира Путина в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым. Мальчик умер в 2007.