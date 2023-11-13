Ученый Петров опроверг появление трещины на Солнце

13 ноября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Поверхность Солнца не твердая, отметил Валерий Петров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях и ряде СМИ распространили информацию о том, что на Солнце образовалось огромная трещина. Однако заведующий отделом переменного магнитного поля Земли института Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Валерий Петров сообщил URA.RU, что это невозможно. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Трещины нет, а выбросы появляются. Трещина на Солнце появиться не может, его поверхность не твердая, она газообразная. Как там трещина может появиться?» — сказал Валерий Петров в беседе с URA.RU Главный научный сотрудник Института земного магнетизма Российской академии наук Борис Филиппов также рассказал «Известиям», что на Солнце появляются протуберанцы. «Трещин на Солнце нет. То, что обычно журналисты называют трещинами, а на изображениях Солнца в некоторых спектральных видах действительно бывают видны темные линии, чаще всего это протуберанцы», — сказал Филиппов.

В социальных сетях и ряде СМИ распространили информацию о том, что на Солнце образовалось огромная трещина. Однако заведующий отделом переменного магнитного поля Земли института Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Валерий Петров сообщил URA.RU, что это невозможно. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Трещины нет, а выбросы появляются. Трещина на Солнце появиться не может, его поверхность не твердая, она газообразная. Как там трещина может появиться?» — сказал Валерий Петров в беседе с URA.RU Главный научный сотрудник Института земного магнетизма Российской академии наук Борис Филиппов также рассказал «Известиям», что на Солнце появляются протуберанцы. «Трещин на Солнце нет. То, что обычно журналисты называют трещинами, а на изображениях Солнца в некоторых спектральных видах действительно бывают видны темные линии, чаще всего это протуберанцы», — сказал Филиппов.