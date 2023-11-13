Пермская студия Хабенского покажет спектакль о детстве в концлагере

14 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Пермские подопечные Константина Хабенского подготовили премьеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми студия «Оперение. Соль», основанная народным артистом РФ Константином Хабенским, представит спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» (12+). Эта история по одноименному роману Джона Бойна рассказывает об отношениях еврейского мальчика, живущего в концлагере, и сына коменданта этого лагеря. «Это одно из самых пронзительных произведений, заставляющих глубоко задуматься о ценности человеческой жизни, о взаимопонимании, о добре и зле, о самых важных вопросах для каждого человека — любого возраста и в любую эпоху. Эту историю для вас покажет и расскажет студия творческого развития „Оперение. Соль“, основанная Константином Хабенским», — говорится в анонсе на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте». Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Сам Хабенский также периодически приезжает в студию для занятий с воспитанниками.

В Перми студия «Оперение. Соль», основанная народным артистом РФ Константином Хабенским, представит спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» (12+). Эта история по одноименному роману Джона Бойна рассказывает об отношениях еврейского мальчика, живущего в концлагере, и сына коменданта этого лагеря. «Это одно из самых пронзительных произведений, заставляющих глубоко задуматься о ценности человеческой жизни, о взаимопонимании, о добре и зле, о самых важных вопросах для каждого человека — любого возраста и в любую эпоху. Эту историю для вас покажет и расскажет студия творческого развития „Оперение. Соль“, основанная Константином Хабенским», — говорится в анонсе на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте». Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Сам Хабенский также периодически приезжает в студию для занятий с воспитанниками.