13 ноября 2023

Пермская студия Хабенского покажет спектакль о детстве в концлагере

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Константин Хабенский. Москва, хабенский константин
Пермские подопечные Константина Хабенского подготовили премьеру Фото:

В Перми студия «Оперение. Соль», основанная народным артистом РФ Константином Хабенским, представит спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» (12+). Эта история по одноименному роману Джона Бойна рассказывает об отношениях еврейского мальчика, живущего в концлагере, и сына коменданта этого лагеря.

«Это одно из самых пронзительных произведений, заставляющих глубоко задуматься о ценности человеческой жизни, о взаимопонимании, о добре и зле, о самых важных вопросах для каждого человека — любого возраста и в любую эпоху. Эту историю для вас покажет и расскажет студия творческого развития „Оперение. Соль“, основанная Константином Хабенским», — говорится в анонсе на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».

Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Сам Хабенский также периодически приезжает в студию для занятий с воспитанниками.

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В Перми студия «Оперение. Соль», основанная народным артистом РФ Константином Хабенским, представит спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» (12+). Эта история по одноименному роману Джона Бойна рассказывает об отношениях еврейского мальчика, живущего в концлагере, и сына коменданта этого лагеря. «Это одно из самых пронзительных произведений, заставляющих глубоко задуматься о ценности человеческой жизни, о взаимопонимании, о добре и зле, о самых важных вопросах для каждого человека — любого возраста и в любую эпоху. Эту историю для вас покажет и расскажет студия творческого развития „Оперение. Соль“, основанная Константином Хабенским», — говорится в анонсе на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте». Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году. Здесь с детьми занимаются действующие актеры пермских театров, профессиональные вокалисты и хореографы. Сам Хабенский также периодически приезжает в студию для занятий с воспитанниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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