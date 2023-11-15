15 ноября 2023

Силовики задержали екатеринбуржца, обворовавшего своих девушек. Видео

В Екатеринбурге задержали 19-летнего парня, воровавшего деньги у девушек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге задержали 19-летнего мошенника Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, который втирался в доверие к девушкам, а после обворовывал и оформлял на них кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В конце октября у девушки забрал телефон, наушники, а перед этим взял займы. В содеянном раскаиваюсь, полностью свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием и возместить, по возможности, моральный ущерб», — сказал задержанный екатеринбуржец во время допроса в отделе полиции №5 Ленинского района. Также молодой человек совершил преступление в Среднеуральске. Там он у матери своей знакомой забрал телефон, банковские карты и паспорт.

По его словам, толчком на совершение преступлений стала необходимость в деньгах, а законным путем зарабатывать не получалось. Жертв молодого мошенника правоохранители попросили обращаться по телефону (343) 356—42—05 или в ближайший территориальный ОВД.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, который втирался в доверие к девушкам, а после обворовывал и оформлял на них кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В конце октября у девушки забрал телефон, наушники, а перед этим взял займы. В содеянном раскаиваюсь, полностью свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием и возместить, по возможности, моральный ущерб», — сказал задержанный екатеринбуржец во время допроса в отделе полиции №5 Ленинского района. Также молодой человек совершил преступление в Среднеуральске. Там он у матери своей знакомой забрал телефон, банковские карты и паспорт. По его словам, толчком на совершение преступлений стала необходимость в деньгах, а законным путем зарабатывать не получалось. Жертв молодого мошенника правоохранители попросили обращаться по телефону (343) 356—42—05 или в ближайший территориальный ОВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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