Силовики задержали екатеринбуржца, обворовавшего своих девушек. Видео

В Екатеринбурге задержали 19-летнего парня, воровавшего деньги у девушек

16 ноября 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге задержали 19-летнего мошенника Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, который втирался в доверие к девушкам, а после обворовывал и оформлял на них кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В конце октября у девушки забрал телефон, наушники, а перед этим взял займы. В содеянном раскаиваюсь, полностью свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием и возместить, по возможности, моральный ущерб», — сказал задержанный екатеринбуржец во время допроса в отделе полиции №5 Ленинского района. Также молодой человек совершил преступление в Среднеуральске. Там он у матери своей знакомой забрал телефон, банковские карты и паспорт. По его словам, толчком на совершение преступлений стала необходимость в деньгах, а законным путем зарабатывать не получалось. Жертв молодого мошенника правоохранители попросили обращаться по телефону (343) 356—42—05 или в ближайший территориальный ОВД.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, который втирался в доверие к девушкам, а после обворовывал и оформлял на них кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В конце октября у девушки забрал телефон, наушники, а перед этим взял займы. В содеянном раскаиваюсь, полностью свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием и возместить, по возможности, моральный ущерб», — сказал задержанный екатеринбуржец во время допроса в отделе полиции №5 Ленинского района. Также молодой человек совершил преступление в Среднеуральске. Там он у матери своей знакомой забрал телефон, банковские карты и паспорт. По его словам, толчком на совершение преступлений стала необходимость в деньгах, а законным путем зарабатывать не получалось. Жертв молодого мошенника правоохранители попросили обращаться по телефону (343) 356—42—05 или в ближайший территориальный ОВД.