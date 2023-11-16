В челябинском поселке закроют переезд через железную дорогу. Карта

17 ноября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Переезд в поселке Баландино будет закрыт с 13:00 до 17:00 20 и 21 ноября Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Челябинске в поселке Баландино 20 и 21 ноября из-за проведения ремонтных работ будет закрыт железнодорожный переезд «135 км». Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе мэрии. «В поселке Баландино с 13:00 до 17:00 на два дня, 20 и 21 ноября, закроют железнодорожный переезд „135 км“. Он будет закрыт из-за проведения ремонтных работ», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что проезд автотранспорта экстренных служб во время проведения работ возможен через путепровод «132 км». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. В поселке Баландино закроют железнодорожный переезд «135 км» на два дня Карта: администрация города Челябинска

В Челябинске в поселке Баландино 20 и 21 ноября из-за проведения ремонтных работ будет закрыт железнодорожный переезд «135 км». Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе мэрии. «В поселке Баландино с 13:00 до 17:00 на два дня, 20 и 21 ноября, закроют железнодорожный переезд „135 км“. Он будет закрыт из-за проведения ремонтных работ», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что проезд автотранспорта экстренных служб во время проведения работ возможен через путепровод «132 км». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.