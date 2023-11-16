16 ноября 2023

В челябинском поселке закроют переезд через железную дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный переезд. Арамиль, знак стоп, железнодорожный переезд, автомобиль, семафор, железная дорога
Переезд в поселке Баландино будет закрыт с 13:00 до 17:00 20 и 21 ноября Фото:

В Челябинске в поселке Баландино 20 и 21 ноября из-за проведения ремонтных работ будет закрыт железнодорожный переезд «135 км». Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе мэрии.

«В поселке Баландино с 13:00 до 17:00 на два дня, 20 и 21 ноября, закроют железнодорожный переезд „135 км“. Он будет закрыт из-за проведения ремонтных работ», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проезд автотранспорта экстренных служб во время проведения работ возможен через путепровод «132 км». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

В поселке Баландино закроют железнодорожный переезд «135 км» на два дня
В поселке Баландино закроют железнодорожный переезд «135 км» на два дня

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в поселке Баландино 20 и 21 ноября из-за проведения ремонтных работ будет закрыт железнодорожный переезд «135 км». Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе мэрии. «В поселке Баландино с 13:00 до 17:00 на два дня, 20 и 21 ноября, закроют железнодорожный переезд „135 км“. Он будет закрыт из-за проведения ремонтных работ», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что проезд автотранспорта экстренных служб во время проведения работ возможен через путепровод «132 км». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...