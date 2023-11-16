16 ноября 2023

В Пермском крае женщина заявила в полицию на мужа, который уехал в другой город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, разговаривает по телефону
Супруга пожаловалась в полицию на мужа, который уехал из дома Фото:

В Соликамске Пермского края женщина попала на скамью подсудимых за ложный донос. Она написала заявление в полицию на собственного мужа, так как он уехал в другой город, рассказали в суде.

«Женщина соврала правоохранительным органам. Она сообщила о совершении в отношении нее преступлений ее мужем, поскольку последний уехал в другой город, оставив ее с двумя малолетними детьми», — сообщается на сайте Соликамского городского суда.

Ее признали виновной по ч.1 ст. 306 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края женщина попала на скамью подсудимых за ложный донос. Она написала заявление в полицию на собственного мужа, так как он уехал в другой город, рассказали в суде. «Женщина соврала правоохранительным органам. Она сообщила о совершении в отношении нее преступлений ее мужем, поскольку последний уехал в другой город, оставив ее с двумя малолетними детьми», — сообщается на сайте Соликамского городского суда. Ее признали виновной по ч.1 ст. 306 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...