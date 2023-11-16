В Пермском крае женщина заявила в полицию на мужа, который уехал в другой город

Супруга пожаловалась в полицию на мужа, который уехал из дома
В Соликамске Пермского края женщина попала на скамью подсудимых за ложный донос. Она написала заявление в полицию на собственного мужа, так как он уехал в другой город, рассказали в суде.
«Женщина соврала правоохранительным органам. Она сообщила о совершении в отношении нее преступлений ее мужем, поскольку последний уехал в другой город, оставив ее с двумя малолетними детьми», — сообщается на сайте Соликамского городского суда.
Ее признали виновной по ч.1 ст. 306 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа.
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