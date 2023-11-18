18 ноября 2023

Екатеринбуржец на иномарке сбил велосипедиста, проезжая на красный свет

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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Велосипедиста с травмами головы и переломами доставили в больницу Фото:

В Екатеринбурге 16 ноября водитель автомобиля Hyundai, проезжая перекресток на красный свет, сбил велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«Водитель, управляя автомашиной Hyundai Tucson, двигаясь по улице Фурманова, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора не спешившись», — сказано в сообщении. В результате ДТП велосипедиста с травмами головы и переломами доставили в больницу.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает участник дорожного движения соблюдать ПДД. «Проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям», — подытожили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 16 ноября водитель автомобиля Hyundai, проезжая перекресток на красный свет, сбил велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Водитель, управляя автомашиной Hyundai Tucson, двигаясь по улице Фурманова, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора не спешившись», — сказано в сообщении. В результате ДТП велосипедиста с травмами головы и переломами доставили в больницу. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает участник дорожного движения соблюдать ПДД. «Проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям», — подытожили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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