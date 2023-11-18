Екатеринбуржец на иномарке сбил велосипедиста, проезжая на красный свет

19 ноября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Велосипедиста с травмами головы и переломами доставили в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 16 ноября водитель автомобиля Hyundai, проезжая перекресток на красный свет, сбил велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Водитель, управляя автомашиной Hyundai Tucson, двигаясь по улице Фурманова, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора не спешившись», — сказано в сообщении. В результате ДТП велосипедиста с травмами головы и переломами доставили в больницу. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает участник дорожного движения соблюдать ПДД. «Проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям», — подытожили в ведомстве.

В Екатеринбурге 16 ноября водитель автомобиля Hyundai, проезжая перекресток на красный свет, сбил велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Водитель, управляя автомашиной Hyundai Tucson, двигаясь по улице Фурманова, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора не спешившись», — сказано в сообщении. В результате ДТП велосипедиста с травмами головы и переломами доставили в больницу. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает участник дорожного движения соблюдать ПДД. «Проезд на запрещающий сигнал светофора является аварийно-опасным нарушением и приводит к серьезным последствиям», — подытожили в ведомстве.