Пермские метеорологи объяснили темный цвет снега

В Перми 22 ноября выпал темно-желтый снег из-за мелких крупинок почвы, которые циклон принес из Казахстана. Об этом рассказали в Пермском ЦГМС.
«Так как погоду в Пермском крае формирует Южно-Каспийский циклон, который смещаясь над свободными от снега районами Средней Азии, мог вовлечь в свою циркуляцию мельчайшие крупинки почвы. Их вместе с перемещающейся воздушной массой вынесло на Урал, где с выпадающими ледяными и замерзающими осадками образовали снежную корку желтовато-песочного цвета», — сообщили метеорологи.
Снег темно-желтого цвета заметили в Перми, Чайковском, Краснокамске и Сиве. Это явление в крае случается уже не первый раз. В 2013 году в Пермском крае шел снег вперемешку с песком из пустыни.
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