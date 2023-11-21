21 ноября 2023

Пермские метеорологи объяснили темный цвет снега

В Перми выпал снег темного цвета из-за песка из Средней Азии
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор проб снега на городских дорогах для экспертизы . Челябинск, дым, птицы, смог
Желтый снег в Прикамье идет не первый раз Фото:

В Перми 22 ноября выпал темно-желтый снег из-за мелких крупинок почвы, которые циклон принес из Казахстана. Об этом рассказали в Пермском ЦГМС.

«Так как погоду в Пермском крае формирует Южно-Каспийский циклон, который смещаясь над свободными от снега районами Средней Азии, мог вовлечь в свою циркуляцию мельчайшие крупинки почвы. Их вместе с перемещающейся воздушной массой вынесло на Урал, где с выпадающими ледяными и замерзающими осадками образовали снежную корку желтовато-песочного цвета», — сообщили метеорологи.

Снег темно-желтого цвета заметили в Перми, Чайковском, Краснокамске и Сиве. Это явление в крае случается уже не первый раз. В 2013 году в Пермском крае шел снег вперемешку с песком из пустыни.

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В Перми 22 ноября выпал темно-желтый снег из-за мелких крупинок почвы, которые циклон принес из Казахстана. Об этом рассказали в Пермском ЦГМС. «Так как погоду в Пермском крае формирует Южно-Каспийский циклон, который смещаясь над свободными от снега районами Средней Азии, мог вовлечь в свою циркуляцию мельчайшие крупинки почвы. Их вместе с перемещающейся воздушной массой вынесло на Урал, где с выпадающими ледяными и замерзающими осадками образовали снежную корку желтовато-песочного цвета», — сообщили метеорологи. Снег темно-желтого цвета заметили в Перми, Чайковском, Краснокамске и Сиве. Это явление в крае случается уже не первый раз. В 2013 году в Пермском крае шел снег вперемешку с песком из пустыни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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