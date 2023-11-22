Ученый УрФУ попал в список лучших в мире

Ученый УрФУ Михаил Кацнельсон попал в топ самых цитируемых исследователей мира

22 ноября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Кацнельсон стал одним из тысячи самых упоминаемых авторов в научной мировой среде Фото: пресс-служба УрФУ Главный научный сотрудник кафедры теоретической физики и прикладной математики ФТИ Уральского федерального университета (до 2022 года) Михаил Кацнельсон вошел в 1% наиболее цитируемых исследователей мира в области перекрестных исследований. Его процитировали около 95 тысяч раз, сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на компанию Clarivate, которая составила список Highly Cited Researchers list 2023. «Михаил Иосифович — выдающийся ученый, который много лет занимается графеном, магнитными материалами. Его работа легла в основу исследований, за которые Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году получили Нобелевскую премию», — рассказал заведующий лабораторией наукометрии УрФУ Марк Акоев. А книгу «Графен: Углерод в двух измерениях» даже называют «графеновой Библией». Как отмечают в университете, Highly Cited Researchers 2023 позволяет повышать престиж вуза и укреплять позиции в рейтингах.

Главный научный сотрудник кафедры теоретической физики и прикладной математики ФТИ Уральского федерального университета (до 2022 года) Михаил Кацнельсон вошел в 1% наиболее цитируемых исследователей мира в области перекрестных исследований. Его процитировали около 95 тысяч раз, сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на компанию Clarivate, которая составила список Highly Cited Researchers list 2023. «Михаил Иосифович — выдающийся ученый, который много лет занимается графеном, магнитными материалами. Его работа легла в основу исследований, за которые Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году получили Нобелевскую премию», — рассказал заведующий лабораторией наукометрии УрФУ Марк Акоев. А книгу «Графен: Углерод в двух измерениях» даже называют «графеновой Библией». Как отмечают в университете, Highly Cited Researchers 2023 позволяет повышать престиж вуза и укреплять позиции в рейтингах.