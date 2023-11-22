Ученый УрФУ попал в список лучших в мире

Ученый УрФУ Михаил Кацнельсон попал в топ самых цитируемых исследователей мира
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Кацнельсон стал одним из тысячи самых упоминаемых авторов в научной мировой среде
Кацнельсон стал одним из тысячи самых упоминаемых авторов в научной мировой среде Фото:

Главный научный сотрудник кафедры теоретической физики и прикладной математики ФТИ Уральского федерального университета (до 2022 года) Михаил Кацнельсон вошел в 1% наиболее цитируемых исследователей мира в области перекрестных исследований. Его процитировали около 95 тысяч раз, сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на компанию Clarivate, которая составила список Highly Cited Researchers list 2023.

«Михаил Иосифович — выдающийся ученый, который много лет занимается графеном, магнитными материалами. Его работа легла в основу исследований, за которые Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году получили Нобелевскую премию», — рассказал заведующий лабораторией наукометрии УрФУ Марк Акоев. А книгу «Графен: Углерод в двух измерениях» даже называют «графеновой Библией». Как отмечают в университете, Highly Cited Researchers 2023 позволяет повышать престиж вуза и укреплять позиции в рейтингах.

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Главный научный сотрудник кафедры теоретической физики и прикладной математики ФТИ Уральского федерального университета (до 2022 года) Михаил Кацнельсон вошел в 1% наиболее цитируемых исследователей мира в области перекрестных исследований. Его процитировали около 95 тысяч раз, сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на компанию Clarivate, которая составила список Highly Cited Researchers list 2023. «Михаил Иосифович — выдающийся ученый, который много лет занимается графеном, магнитными материалами. Его работа легла в основу исследований, за которые Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году получили Нобелевскую премию», — рассказал заведующий лабораторией наукометрии УрФУ Марк Акоев. А книгу «Графен: Углерод в двух измерениях» даже называют «графеновой Библией». Как отмечают в университете, Highly Cited Researchers 2023 позволяет повышать престиж вуза и укреплять позиции в рейтингах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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