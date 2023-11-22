В трех районах Екатеринбурга резко увеличилось предложение новых квартир

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В лидирующем районе (Солнечный) по количеству предложений нового жилья уменьшилась стоимость квадратного метра на 2,36% Фото:

Больше всего количество предложений первичного жилья в октябре выросло в микрорайоне Солнечный — на 63,3% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив».

«В Екатеринбурге за месяц выросло предложение новых квартир в микрорайоне Солнечный (+63,3%), Вокзальный (+62,41%) и на Шарташском рынке (+52,96%)», — говорится в сообщении. В Солнечном и в районе Шарташского рынка запустили новые проекты домов, а в микрорайоне «Вокзальный» увеличилось количество квартир на экспозиции в уже существующих проектах. Эти факторы, по мнению аналитиков Центра маркетинговых исследований «Объектив» поспособствовали росту предложений квартир в новостройках.

Средняя цена за квадратный метр в октябре больше всего выросла в Заречном (+10,9%) в сравнении с прошлым месяцем. Самое сильное падение средней цены наблюдается на Новой Сортировке (-2,83%) за аналогичный период.

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Больше всего количество предложений первичного жилья в октябре выросло в микрорайоне Солнечный — на 63,3% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив». «В Екатеринбурге за месяц выросло предложение новых квартир в микрорайоне Солнечный (+63,3%), Вокзальный (+62,41%) и на Шарташском рынке (+52,96%)», — говорится в сообщении. В Солнечном и в районе Шарташского рынка запустили новые проекты домов, а в микрорайоне «Вокзальный» увеличилось количество квартир на экспозиции в уже существующих проектах. Эти факторы, по мнению аналитиков Центра маркетинговых исследований «Объектив» поспособствовали росту предложений квартир в новостройках. Средняя цена за квадратный метр в октябре больше всего выросла в Заречном (+10,9%) в сравнении с прошлым месяцем. Самое сильное падение средней цены наблюдается на Новой Сортировке (-2,83%) за аналогичный период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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