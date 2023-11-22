Вован и Лексус от имени Зеленского заставили Шарлота спеть гимн Украины

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, вован и лексус, ВиЛ
Вован и Лексус разыграли Шарлота, представившись Владимиром Зеленским Фото:

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли скандального российского певца Шарлота. Они представились украинским президентом Владимиром Зеленским и заставили артиста спеть гимн Украины.

«Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку о „москалях“, думая, что с ним разговаривает „Зеленский“», — говорится в сообщении блогеров. Шарлот во время разговора с пранкерами заявил, что готов принести присягу Зеленскому.

Ранее Шарлот, прилетевший в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, был задержан полицией. Против него могут быть возбуждены несколько административных дел. Летом он сжег российский паспорт и назвал себя «сторонником русскоязычного идеала», передает «Ридус». Певец получил административный арест в размере 13 суток за мелкое хулиганство. Шарлот объяснил, что сжег паспорт по ошибке из-за негативного окружения и больше не будет повторять подобные поступки в будущем, передает Life.

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Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли скандального российского певца Шарлота. Они представились украинским президентом Владимиром Зеленским и заставили артиста спеть гимн Украины. «Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку о „москалях“, думая, что с ним разговаривает „Зеленский“», — говорится в сообщении блогеров. Шарлот во время разговора с пранкерами заявил, что готов принести присягу Зеленскому. Ранее Шарлот, прилетевший в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, был задержан полицией. Против него могут быть возбуждены несколько административных дел. Летом он сжег российский паспорт и назвал себя «сторонником русскоязычного идеала», передает «Ридус». Певец получил административный арест в размере 13 суток за мелкое хулиганство. Шарлот объяснил, что сжег паспорт по ошибке из-за негативного окружения и больше не будет повторять подобные поступки в будущем, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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