Вован и Лексус от имени Зеленского заставили Шарлота спеть гимн Украины

22 ноября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Вован и Лексус разыграли Шарлота, представившись Владимиром Зеленским Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли скандального российского певца Шарлота. Они представились украинским президентом Владимиром Зеленским и заставили артиста спеть гимн Украины. «Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку о „москалях“, думая, что с ним разговаривает „Зеленский“», — говорится в сообщении блогеров. Шарлот во время разговора с пранкерами заявил, что готов принести присягу Зеленскому. Ранее Шарлот, прилетевший в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, был задержан полицией. Против него могут быть возбуждены несколько административных дел. Летом он сжег российский паспорт и назвал себя «сторонником русскоязычного идеала», передает «Ридус». Певец получил административный арест в размере 13 суток за мелкое хулиганство. Шарлот объяснил, что сжег паспорт по ошибке из-за негативного окружения и больше не будет повторять подобные поступки в будущем, передает Life.

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли скандального российского певца Шарлота. Они представились украинским президентом Владимиром Зеленским и заставили артиста спеть гимн Украины. «Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речевку о „москалях“, думая, что с ним разговаривает „Зеленский“», — говорится в сообщении блогеров. Шарлот во время разговора с пранкерами заявил, что готов принести присягу Зеленскому. Ранее Шарлот, прилетевший в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, был задержан полицией. Против него могут быть возбуждены несколько административных дел. Летом он сжег российский паспорт и назвал себя «сторонником русскоязычного идеала», передает «Ридус». Певец получил административный арест в размере 13 суток за мелкое хулиганство. Шарлот объяснил, что сжег паспорт по ошибке из-за негативного окружения и больше не будет повторять подобные поступки в будущем, передает Life.